Briatore opgenomen in ziekenhuis na besmetting met COVID-19

Meerdere bronnen in Italië melden dat Briatore maandag naar het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan is overgebracht vanwege complicaties die het coronavirus heeft veroorzaakt. Hoewel er geen officieel statement is over zijn toestand, meldt het gerespecteerde medium L’Espresso dat zijn toestand ‘ernstig’ is. Desondanks ligt Briatore niet op de intensive care van het ziekenhuis.

Briatore kwam de afgelopen week onder vuur te liggen in Italië voor de gang van zaken rond de sluiting van zijn Billionaire-club in Porto Cervo. Dat is een coronahotspot geworden, met ongeveer zestig medewerkers die positief getest hebben op COVID-19. Zelf deed Briatore aldaar mee aan een voetbalwedstrijd met VIP’s. Onder de deelnemers was ook Bologna-coach Sinisa Mihajlovic, die ook positief testte op het coronavirus. De Italiaanse autoriteiten willen graag dat nachtclubs de deuren sluiten omdat dit recent hotspots voor het coronavirus zijn gebleken, maar dat stootte Briatore tegen het verkeerde been. Op Facebook postte hij: “Mijn hart breekt nu ik zie dat een economie geslacht wordt door mensen die nooit iets gedaan hebben in hun leven.”

Briatore is bekend als voormalig teambaas van Benetton en Renault. Hij leidde Michael Schumacher in 1994 en 1995 naar de wereldtitel en herhaalde dat kunstje met Fernando Alonso in 2005 en 2006. Tot op de dag van vandaag is Briatore nog bij de carrière van de Spanjaard betrokken, nu als manager. In 2009 kreeg Briatore een levenslange schorsing voor zijn aandeel in de ‘Crashgate’ bij de Singaporese Grand Prix van 2008. Die schorsing werd teruggedraaid nadat hij in beroep ging, maar een terugkeer in de F1 is er niet gekomen. Sinds zijn vertrek uit de F1 heeft Briatore zich gericht op het merk Billionaire, dat meerdere clubs en restaurants over de hele wereld omvat.

Met medewerking van Jonathan Noble en Francesco Corghi