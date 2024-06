Briatore over rol bij Alpine F1: "Bij alles een beetje betrokken"

Na vijftien jaar zonder actieve rol in de Formule 1 keert Flavio Briatore terug in de koningsklasse van de autosport. Opvallend genoeg doet hij dat bij Alpine, nota bene het team dat voortvloeit uit Renault waar hij na Crashgate in 2009 op moest stappen. De Italiaan komt als adviseur bij het team. Een ietwat onduidelijke rol, maar in gesprek met Canal+ vertelt Briatore hoe het er ongeveer uit ziet. "Ik ben er wanneer ze me nodig hebben. Het is dus eigenlijk heel simpel", vertelt de 74-jarige. "Ik rapporteer aan de voorzitter [Luca de Meo] en op basis daarvan maken we samen beslissingen. Het is wel een belangrijke rol. Ik werk direct samen met de voorzitter van de Renault Group en met iedereen bij Alpine: met Bruno [Famin, teambaas] en de technisch directeuren. Ik ben bij alles een beetje betrokken."

Het is dus een tijdje geleden dat Briatore voor het laatst een actieve rol in de sport had. Toch denkt hij dat dat geen probleem hoeft te zijn voor het behalen van succes. "Ik ben een ambassadeur van F1, ik kijk alle races. Ik breng een winnende mentaliteit mee, de race spirit", vertelt hij. "Het [de mentaliteit] heeft ervoor gezorgd dat ik met Renault en Benetton kon winnen. Zo gaat het altijd, de mensen maken het team. De technologie is anders, maar dat is hetzelfde gebleven." Het doel is dan ook glashelder: "Binnen twee jaar tijd moet Alpine in de top-vier staan."

Toekomst Alpine

De laatste weken sijpelde door dat Alpine mogelijk op zoek moet naar een andere krachtbron, aangezien Renault zijn handen van het F1-project af zou willen trekken. Briatore wordt naar de situatie gevraagd, maar laat niet al te veel los. "Ik wil dat we een competitief team worden. Ik hoef daarom niet over motoren te praten", legt de nieuwe adviseur uit. "We gaan bekijken wat het beste voor het team en voor Renault is, maar voor nu hebben we het er niet over."

Ook op rijdersvlak moeten er knopen doorgehakt worden. Esteban Ocon vertrekt aan het einde van het seizoen, terwijl de naam van Pierre Gasly steeds vaker bij andere teams klinkt. Op een vraag over de coureurssituatie verwijst Briatore in eerste instantie naar het eerst competitief moeten worden, maar laat toch zijn licht schijnen: "Gasly doet het goed. Misschien zetten we er wel een jongere of oudere coureur naast."