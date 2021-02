Briatore over Schumacher: “Bijna iedereen wilde Frentzen”

Benetton begon met de 38-jarige Nelson Piquet en diens 32-jarige teamgenoot Roberto Moreno aan het Formule 1-seizoen 1991, maar in de laatste fase van het seizoen werd laatstgenoemde vervangen door Schumacher. De Duitser maakte tijdens de Grand Prix van België namens Jordan zijn debuut in de koningsklasse van de autosport en daarbij maakte hij een uitstekende indruk door in de kwalificatie de zevende tijd te rijden. In de race viel Schumacher al na enkele honderden meters uit met een kapotte koppeling. Benetton-teambaas Briatore had echter genoeg gezien en zette vervolgens alles in op het aantrekken van Schumacher. Die paste binnen het profiel van de rijder die hij zocht.

“Benetton had destijds nog niet de geloofwaardigheid om mensen als Senna, Prost of Berger aan te trekken”, vertelde de Italiaan in gesprek met Peter Windsor. “Voor de ene kwamen we geld tekort, voor de ander misten we juist de reputatie. Ik moest dus iemand vinden die met het team mee kon groeien. Het idee was om te zoeken naar een jonge, veelbelovende coureur. Daarvoor keken we naar het team van Peter Sauber, dat met Mercedes in de endurance uitkwam. Op dat moment waren [Karl] Wendlinger, Frentzen en Michael de drie meest getalenteerde coureurs.”

Dat trio coureurs streed in 1989 om de titel in het Duitse Formule 3-kampioenschap. Wendlinger legde beslag op de titel, met een punt voorsprong op zowel Frentzen als Schumacher. Het trio werd vervolgens in 1990 door Mercedes in de sportscars gestald. Frentzen werd op dat moment van de drie coureurs als de meest getalenteerde gezien en dat leidde tot interesse, stelt Briatore. “Vrijwel iedereen wilde Frentzen”, haalt hij terug. Maar de keuze van Benetton viel uiteindelijk dus op Schumacher. Het bleek geen verkeerde keuze, zo weet de voormalig teambaas achteraf ook. “Schumacher was sensationeel voor ons. Hij was snel en gaf de engineers ongelooflijke feedback, maar hij was nog zo jong. Dit gaf ons ook de kans om een aantal goede Duitse sponsoren binnen te halen, waaronder Bitburger.”

Schumacher zou uiteindelijk tot en met 1995 in dienst blijven bij Benetton en dat ging gepaard met de nodige successen. In 1992 en 1993 won de combinatie al races, waarna Schumacher in 1994 en 1995 de wereldtitel voor zich opeiste. In 1995 werd het team ook kampioen bij de constructeurs. Daarna vertrok Schumacher als tweevoudig wereldkampioen naar Ferrari, waar hij nog vijf wereldtitels zou bemachtigen. Voor Benetton bleken de twee wereldtitels met Schumacher het hoogtepunt in het bestaan van het team. Voor 2002 ging het team over in het fabrieksteam van Renault en ook onder die naam werden er twee wereldtitels gepakt.