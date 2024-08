Het Formule 1-project van Alpine wil maar niet succesvol worden. De renstal staat nog altijd maar op één zege en het kan ook geen aanspraak maken op een klassering in de top van het constructeurskampioenschap. Flavio Briatore is dit jaar aangetrokken als adviseur om het team uit het slop te trekken. De Italiaan laat tegenover onder andere Motorsport.com voor het eerst concreet weten waar het volgens hem de afgelopen jaren aan geschort heeft.

"Er was geen management, ik geloof dat dat het probleem van Alpine was", wijst de flamboyante Italiaan als oorzaak aan. "Op een gegeven moment hebben ze een paar verkeerde managers aangesteld. Ik geloof zelfs dat de lijst aan verkeerde managers al vrij lang is. We hebben geen lijst met goede managers." Volgens Briatore is vooral bij Alpine een goede leider nodig. "Want in Enstone is alles lastig te managen. [De fabriek in] Enstone is groot, een groot monster die je moet doorgronden. Je moet er zijn. Het is heel lastig om een team als Alpine te managen. Ze zitten in Parijs en op andere plekken. Je moet dagelijks aanwezig zijn."

Alpine heeft onlangs een nieuwe teambaas aangesteld. Oliver Oakes volgt Bruno Famin op, die sinds Spa vorig jaar aan het roer stond. Briatore ziet in Oakes de juiste persoon op de juiste plaats. De 36-jarige teambaas wordt overladen met complimenten. "Ollie is jong, enthousiast en ambitieus. Dat is precies wat we nodig hebben in het team", vertelt de 74-jarige Briatore. "Om dit team een andere weg in te laten slaan, heb je een team met jonge mensen nodig, mensen die passie hebben voor hun werk. Je hebt mensen nodig die het goede van het slechte weten te scheiden. De mensen moeten begrijpen wat er in de race gebeurt. Daar gaat het in principe om, maar hij [Oakes] heeft het talent om succesvol te zijn."

Oakes ziet kansen

Oakes is een paar weken de baas van Alpine en dat bevalt hem goed. Langzaam maar zeker is hij bezig om alles binnen het team te transformeren naar zijn wens. "Ik zie hier dingen die je niet met geld kunt kopen: het team heeft de racespirit en de geschiedenis", vertelt de Britse topman. "Ik durf best te zeggen dat het team verkeerd gemanaged is, maar het is makkelijk vingerwijzen. Er werd in het verleden heel erg veel gepraat en dat vind ik nogal frustrerend. Dat past niet bij mijn stijl."

Oakes heeft met Briatore een zeer ervaren man naast hem als adviseur. De aanwezigheid van de Italiaan maakt indruk op hem. "Ik noem hem de Flavio-tornado", lacht Oakes.