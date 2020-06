Briatore snapt Ferrari: Leclerc is speciaal, net als Schumacher

Corona of niet, de Formule 1-wereld stond vorige week eventjes in vuur en vlam. Met dank aan Sebastian Vettel en Ferrari, die gezamenlijk een naderende scheiding aankondigden. Volgens Briatore is dat een logische uitkomst van een verandering die al anderhalf jaar geleden werd ingezet met de promotie van Charles Leclerc. Sindsdien is de dynamiek in het team veranderd en zou Vettel zich niet meer senang voelen in Maranello. "Vettel betaalt nu de prijs voor het feit dat hij een hele snelle jongen naast zich heeft gekregen", zegt Briatore in gesprek met de Gazzetta dello Sport.

"De ontwikkeling van Leclerc heeft niet alleen Vettel verbaasd, maar ook het team. Het is eigenlijk te vergelijken met wat er in 2007 bij McLaren gebeurde, met de komst van Hamilton", ziet Briatore overeenkomsten met een interne strijd bij het team uit Woking. Destijds legde Hamilton als nieuwkomer het vuur aan de schenen van Fernando Alonso, op dat moment ook al tweevoudig en regerend wereldkampioen. "En als je twee coureurs hebt die ongeveer op hetzelfde niveau zitten, dan loop je het risico dat ze elkaar punten gaan afsnoepen."

Om een escalatie van dat conflict te voorkomen, heeft Ferrari volgens Briatore nu resoluut voor Leclerc gekozen. "De situatie is voor mij heel duidelijk: Ferrari zet alles op Leclerc. En dat is goed, want - zoals ik vorig jaar ook al heb gezegd - hij is een toekomstige ster." Dit brengt Briatore bij een andere parallel met het verleden. "Of er overeenkomsten met Schumacher en Alonso zijn? Nou ja, je pikt de exceptionele coureurs er meteen tussenuit. Ik weet nog goed welke prestaties Michael bij Benetton al neerzette, ondanks dat hij toen nog erg jong was. Verder kan ik me ook nog herinneren dat Giancarlo Minardi mij belde over ene Alonso. Je merkt dus heel snel of iemand echt speciaal is. En bij Charles is dat ook zeker het geval."

