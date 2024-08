Alpine-adviseur Flavio Briatore benadrukt dat hij niet moet worden gezien als de 'slechterik' achter het plan van Renault om zijn Formule 1-motorprogramma te beëindigen.

Als onderdeel van een onderzoek van Renault CEO Luca de Meo naar de toekomst van het Alpine F1-team, is de Franse fabrikant bereid om het programma met eigen fabrieksmotoren op te geven en in plaats daarvan vanaf 2026 over te stappen op Mercedes-klantenmotoren. Een formele beslissing hierover wordt op 30 september verwacht. Op die dag krijgt het personeel van Renaults fabriek in Viry-Chatillon bij Parijs de toekomstvisie van hun bazen te horen. Alles wijst er echter op dat Alpine zal overstappen naar Mercedes en een einde zal maken aan de fabrieksactiviteiten van Renault, die in 1977 begonnen.

Vorige week gaven vertegenwoordigers van Renaults motorstaf in Viry een verklaring uit waarin ze De Meo opriepen om de plannen te heroverwegen. Volgens hen zijn de plannen vooral bedacht vanuit het oogpunt van kostenbesparing. Nu betaalt Renault per jaar 120 miljoen dollar aan ontwikkeling. Dat zakt naar 17 miljoen dollar per jaar wanneer het een leveringsovereenkomst aangaat. “We begrijpen niet wat het rechtvaardigt om deze elite-eenheid, die de locatie van Viry-Chatillon is, om zeep te helpen en haar legende en DNA te verraden door een Mercedes-hart in onze F1 Alpine [auto] te plaatsen,” schreef de Sociale en Economische Raad van Alpine-werknemers.

Hoewel Briatore nauw betrokken is bij het doorvoeren van veranderingen bij Alpine die volgens hem nodig zijn om het bedrijf weer terug te brengen naar de top van de F1, heeft hij duidelijk gemaakt dat de beslissing over de motor niet door hem is genomen. Op de vraag waarom hij Viry geen kans wilde geven om te laten zien wat de motor kan, zei hij: “Het probleem is het gebrek aan bewijs. Wat betreft de [beslissing] van de motor, dat was al besloten vanuit het management. Ik vind het prima. Wat onze voorzitter ook beslist, het is prima. Dit was al besloten, kort voordat ik bij het team kwam.” Nadat hij nadrukkelijk werd gevraagd of het zijn idee was om het motorenproject te lozen, antwoordt hij: “Nee, ik ben niet de hele tijd de slechterik....bij al het andere kun je mij de schuld geven. Hier niet.”

Ontslagen nodig?

Briatore is niet bang om veranderingen door te voeren bij Alpine waarvan hij denkt dat ze nodig zijn om het team uit de put te halen. Een probleem dat de flamboyante Italiaan heeft genoemd als een oorzaak van de slechte vorm, is dat er te veel mensen betrokken zijn bij beslissingen. Volgens hem remt dat het bedrijf af in de broodnodige zoektocht naar vooruitgang.

Hoewel dit suggereert dat het team moet inkrimpen, zegt Briatore dat dit niet noodzakelijkerwijs moet gebeuren. “Dat weet ik niet. Ik weet niet of we te veel mensen in Enstone hebben. Dat zal ik nakijken“, vervolgt de adviseur. “We willen geen banen schrappen, we willen gewoon efficiënt werken. De mensen die bij ons willen blijven, zijn welkom. Maar iedereen moet op dezelfde lijn zitten. We willen mensen met ervaring, mensen die samenwerken als een F1-team. Als dat gelukt is, willen we niemand meer ontslaan.”

Briatore heeft ook elke suggestie van de hand gewezen dat de veranderingen die hij doorvoert bij Enstone, en met name het doorsnijden van de banden met het motorenprogramma van Renault, te maken hebben met het voorbereiden van de verkoop van het F1-team. “Nee, er is niets te koop,” zei hij. “Alles kopen we. Als we de kans hadden, [zouden] we nog een team kopen en zou ik er een algemeen directeur aanstellen. Laat dat duidelijk zijn: Luca de Meo wil het team nooit verkopen. Finito.”