Fire-up: Zo klinkt de Honda-motor in de AlphaTauri

Na Ferrari, Mercedes en Renault is nu ook bekend hoe de nieuwe Honda-motor gaat klinken. De krachtbron van het Japanse merk zal ook in 2020 in de AlphaTauri, wat voorheen Toro Rosso was, en de Red Bull liggen. Tot nu toe hadden de teams nog niet gedeeld wat je zou horen als ze de wagens aan zouden slingeren, maar op die vraag heeft eerstgenoemde eindelijk antwoord gegeven door het bekende ritueel van de fire-up te delen.

Hoe de nieuwe bolide inclusief livery eruit komt te zien, is nog niet bekend. Het team zal het doek op Valentijnsdag van de wagen trekken. Red Bull Racing doet dat twee dagen eerder, op woensdag 12 februari.