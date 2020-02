Fire-up: Zo klinkt de Williams FW43 voor het F1-seizoen 2020

De Williams FW43 werd op donderdag voor het eerst aangezet in de fabriek in het Engelse Grove. Sir Frank Williams, officieel nog altijd de teambaas van de iconische F1-formatie, was ook aanwezig bij de fire-up van de nieuwe bolide. Omringd door zijn werknemers keek hij toe hoe de motor al brullend tot leven kwam. Het moment werd opgenomen en gedeeld op social media.

De fire-up is het eerste moment dat de wagen in zijn totaliteit wordt aangeslingerd. Ook dit jaar gebruikt Williams een krachtbron van Mercedes. De officiële onthulling staat gepland voor maandag 17 februari. De dramatische aanloopfase naar de testdagen in Barcelona vorig jaar en het feit dat de renstal gedurende het hele seizoen 2019 achter de feiten aan liep, lijken Williams goed wakker te hebben geschud. Met enkele wijzigingen aan de interne organisatie en werkwijze hoopt het team ditmaal goed voorbereid te zijn wanneer de wintertests van start gaan.