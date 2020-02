Fire-up: Zo klinkt de Renault-motor voor het F1-seizoen 2020

In het Britse Enstone heeft Renault de 2020-auto, weinig verrassend de RS20 genaamd, voor het eerst in zijn totaliteit laten draaien. Op sociale media heeft de equipe van Cyril Abiteboul audio gedeeld van deze fire-up, met daarbij enkele verhullende beelden van de nieuwe bolide.

De RS20 wordt op 12 februari officieel gepresenteerd in Parijs. In aanloop naar die presentatie en vooral naar de eerste meters in Barcelona is de fire-up een belangrijke mijlpaal voor Renault. Het is immers het eerste moment waarop de nieuwe auto in z'n geheel te bewonderen is: dus met het chassis, de aandrijving,krachtbron, versnellingsbak en alle aanverwante onderdelen erbij.

Dit totaalpakket moet Renault aankomend seizoen weer wat kleur op de wangen geven. Na een pover 2019 mikt Renault vooral op eerherstel. Het is voor Abiteboul van groot belang om het moederbedrijf ook voor de lange termijn te overtuigen van de meerwaarde om in F1 te investeren. Aan de motor zal het volgens de Franse teambaas sowieso niet liggen. Hij liet eind vorig jaar al optekenen dat Renault samen met Ferrari over de krachtigste motor van het veld beschikt.