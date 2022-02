Fire-up: Zo klinkt de nieuwe Honda-power unit van AlphaTauri en Red Bull

AlphaTauri trekt maandag 14 februari om 12.00 uur Nederlandse tijd het doek van de splinternieuwe AT03, maar heeft inmiddels de Honda-aangedreven bolide gestart. Het geluid daarvan is nu te beluisteren. In januari doorstond de AT03 al met succes de verplichte crashtest van de FIA. Met de AT03 wil de renstal uit Faenza een nieuwe stap zetten nadat het afgelopen seizoen zesde werd.

De F1-auto wordt komend seizoen opnieuw bestuurd door de coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. AlphaTauri besloot vast te houden aan het tweetal. Gasly debuteerde in 2017 in de Formule 1 en reed een jaar later zijn eerste volledige seizoen. De Fransman begint komend seizoen aan zijn vijfde volledige jaar in de koningsklasse en heeft dus de nodige ervaring. Zijn Japanse teamgenoot debuteerde in 2021 en mag zijn kunsten ook komend seizoen weer vertonen bij de Italiaanse renstal, die onder leiding staat van teambaas Franz Tost.

Nieuw technisch reglement in F1-seizoen 2022

Komend seizoen wordt één waarin de Formule 1 met heel nieuw technisch reglement op de proppen komt. Zo keert onder meer het grondeffect terug om ervoor te zorgen dat het spektakel op de baan toeneemt en auto's elkaar beter kunnen volgen. Daarnaast zijn de 13-inch-wielen verdwenen en ingeruild voor de grotere 18 inch-versies. Momenteel zijn de meeste coureurs druk bezig de auto's virtueel aan de tand te voelen in de simulatoren. Het echte werk staat van 23 tot en met 25 februari op het programma. Dan start de eerste wintertest op het circuit van Barcelona. Een tweede pre-season test staat van 10 tot en met 12 maart op de planning en vindt plaats in Bahrein. Eind maart wordt daar ook de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 verreden.