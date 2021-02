VIDEO: Alfa Romeo start Ferrari-krachtbron op

De fire-up aan het begin van het Formule 1-seizoen is voor elk team een traditioneel, bijna heilig moment. Zo ook voor Alfa Romeo, voorheen Sauber.

Op de video is weinig te zien van de nieuwe wagen en dat doet de vraag rijzen of de motor inderdaad in de fabriek in het Zwitserse Hinwil of gewoon in de fabriek van Ferrari in Maranello is gestart. Net als Haas heeft Alfa Romeo last van de coronamaatregelen. Die maken het heen en weer reizen van teampersoneel tussen twee verschillende landen (in het geval van Alfa tussen Italië en Zwitserland) vrij lastig. Hoe dan ook, de Ferrari-krachtbron waarmee Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi dit jaar ten strijde trekken klinkt prima:

De Alfa Romeo C41 wordt over een week – op maandag 22 februari – onthuld. Dat zal gebeuren in de Poolse hoofdstad Warschau, waar titelsponsor PKN Orlen is gevestigd. De oliemaatschappij blijft nog een jaar verbonden aan het team dat met reservecoureur Robert Kubica een Poolse invloed heeft.