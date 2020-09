Podium GP Italië goed voorspeld: Fin is 33.000 euro rijker

Op Monza stonden voor het eerst in acht jaar geen coureurs van Mercedes, Ferrari of Red Bull op het podium. De Italiaanse Grand Prix kende een bijzonder wedstrijdverloop waarin de topteams steken lieten vallen, de race onderbroken werd door een rode vlag en de kleinere teams hun kans op succes grepen. Dat leidde tot het onwaarschijnlijke podium met Pierre Gasly als winnaar, voor Carlos Sainz Jr. en Lance Stroll. Dat is met recht een podium te noemen die eigenlijk niemand had zien aankomen, maar niets is minder waar.

Het Finse wedkantoor Veikkaus biedt fans namelijk de kans om geld in te zetten op het trio coureurs waarvan zij verwachten dat zij het podium bezetten. De kans dat iemand in zou zetten op Gasly, Sainz en Stroll was niet bijzonder groot, maar een F1-fan uit de stad Tampere deed dat dus wel. Hij zette 20 cent in op een zege van Gasly, een tweede plek van Sainz en een derde plek van Stroll en daarmee won hij een prachtig geldbedrag. Met die uitslag kreeg de fan 166.990 keer zijn inzet, waardoor hij 33.398 euro won met de twintig cent die hij inzette.

“Dit is absoluut buitengewoon. Dit is de hoogste uitbetalingsratio bij Supertripla (de naam van het spel, red.) in de laatste tien jaar. De vermenigvuldigingsfactor en de winst zijn dus historisch hoog”, zei manager Miikka Nurmi van Veikkaus tegenover Iltalehti. De laatste keer dat er een vergelijkbare quotering was voor een podiumsamenstelling was bij de Azerbeidzjaanse GP van 2017. De quotering van het podium Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Stroll bedroeg toen 63.466,60, wat de drie winnaars destijds 12.639 euro opleverde met hun inzet van 20 cent.