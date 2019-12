Finishvlag: Plooij over Verstappen, Honda en Ferrari-link Ricciardo

Het Formule 1-seizoen is voorbij en dat betekent dat het traditioneel tijd is voor de jaarterugblik in boekvorm van Olav Mol en Jack Plooij. Het is ook meteen een fraaie gelegenheid om eens met die laatstgenoemde terug te blikken op het voorbije Formule 1-seizoen. Als pitreporter van Ziggo Sport stond hij immers overal met de neus bovenop.

Honda slim, Ricciardo had contact met Ferrari

Het maakt dat hij onder meer het overgangsjaar van de combinatie Red Bull-Honda van dichtbij heeft meegemaakt. Met drie zeges en een derde plek in het WK valt dat volgens Plooij 'zeker geslaagd' te noemen, al bleek het nog altijd niet genoeg om Honda een meerjarige contractverlening te laten tekenen. In plaats daarvan committeerde Honda zich voor 'slechts' één extra jaar (2021) aan Red Bull. "Vanuit Honda gezien vind ik dat superslim, nu kunnen ze alle kanten nog op. Maar ik weet zeker dat Red Bull Racing daar niet blij mee is. Dit wilden per se drie jaar", legt hij tegenover Motorsport.com uit. "Waarom? Nou, dan konden ze Max weer voor drie jaar vastleggen. Nu kunnen ze Max maar voor een jaartje vastleggen, dat is een drama."

'Een drama', zo zou men ook het seizoen van Verstappens oude teamgenoot kunnen samenvatten: Daniel Ricciardo. De Australiër moest zich aanpassen aan de nieuwe realiteit bij Renault, al had het volgens Plooij ook allemaal heel anders kunnen lopen. "Ik weet bijna zeker dat zijn advocaat een deal had met Ferrari. Er was een handtekening onder iets, nog voordat hij naar Renault ging. En of dat uiteindelijk gecanceld is omdat het Charles Leclerc is geworden of wat voor spel er is gespeeld, dat weet ik niet. Maar uiteindelijk zit Daniel Ricciardo in de Formule 1 om bij Ferrari te rijden."

