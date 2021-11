Financieel herstel F1 zet door: 80 miljoen winst in derde kwartaal 2021

Vorig jaar werd de Formule 1 op financieel vlak hard geraakt door het coronavirus. Het seizoen kon pas in het derde kwartaal van 2020 beginnen en dat gebeurde bovendien achter gesloten deuren, waardoor veel promotors eenmalig aangepaste contractuele voorwaarden kregen en vrijwel geen hosting fee hoefden af te dragen. Dat zorgde ervoor dat de omzet in het derde kwartaal van 2020 597 miljoen dollar was, wat ondanks het organiseren van maar liefst tien Grands Prix leidde tot een verlies van 104 miljoen dollar.

In het derde kwartaal van 2021 organiseerde de sport ‘slechts’ zeven races, maar het grote verschil is dat er bij alle races weer publiek aanwezig was en de meeste GP's ook een Paddock Club huisvestten. Mede hierdoor is de omzet van de Formula 1 Group in het afgelopen kwartaal met 12 procent gestegen tot 668 miljoen dollar. Onder de streep blijft een winst van 80 miljoen dollar – omgerekend 69 miljoen euro – over.

De F1 merkte op dat de primaire inkomsten in het derde kwartaal gestegen zijn, “vooral vanwege de groei van inkomsten uit racepromotie in vergelijking met vorig jaar. Toen waren er beperkingen voor de toegang van fans, die leidden tot eenmalige veranderingen in de contractuele voorwaarden.” De inkomsten uit mediarechten en sponsoring namen dan weer af doordat het aantal races lager uitviel dan in 2020, maar dat werd deels weer opgevangen door de groei van de inkomsten uit streamingdienst F1 TV en door het aantrekken van nieuwe sponsoren.

Formule 1 CEO Stefano Domenicali is positief gestemd over de financiële vooruitzichten van de sport, nu duidelijk is dat er een volwaardige kalender van 22 races wordt afgewerkt. “De Formule 1 draait op volle toeren en produceert resultaten op het circuit, voor onze fans, partners en investeerders. We weten al dat het seizoen 2021 een legendarische is, met felle gevechten voor- en achteraan de grid en tussen verschillende constructeurs”, zei hij. “We hebben de gevolgen gezien met de fans op de circuits en de betrokkenheid op alle platformen. We kijken uit naar de volgende races in Mexico en Brazilië, voordat we het seizoen afsluiten met drie races in het Midden-Oosten. Die voltooien een 2021-kalender met een recordaantal van 22 races. Ook zijn we al gefocust op het zetten van een nieuw record in 2022 met onze kalender van 23 races.”