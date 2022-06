Fikse tik voor Ferrari: "Maken ons zorgen, maar niet in zak en as"

Voor het derde raceweekend op rij heeft Ferrari kostbare punten laten liggen. In Barcelona zag Charles Leclerc een eenvoudige overwinning in rook opgaan, in Monaco werd de zege door tactische missers uit handen gegeven en in Baku viel er zelfs een dubbele DNF te noteren voor het scharlakenrode team. Leclerc heeft de betrouwbaarheidsproblemen na zijn uitvalbeurt als 'bijzonder pijnlijk' aangeduid en die lezing wordt logischerwijs gedeeld door zijn teambaas.

"Het is absoluut een zorg en dat zeiden we eigenlijk al voordat we hier naar Baku kwamen. Betrouwbaarheid is altijd een grote factor in de titelstrijd, minimaal net zo belangrijk als de pure snelheid van een auto. Afgelopen winter hebben we er alles aan gedaan om onze auto te verbeteren, al laat dit zien dat ons pakket nog niet volledig betrouwbaar is", geeft Binotto na de race tekst en uitleg. Het heeft geleid tot een achterstand van 34 punten voor Leclerc op Max Verstappen bij de coureurs en een kloof van maar liefst tachtig punten bij de constructeurs.

Het is zorgwekkend hoe snel Ferrari het momentum uit handen heeft gegeven, al weigert Binotto de handdoek - ook in mentaal opzicht - te werpen. "Net zoals we aan het begin van dit seizoen niet euforisch waren, zullen we nu niet in zak en as zitten. Het team blijft gefocust en bovenal hard werken om deze problemen aan te pakken, zodat we er in de toekomst alleen maar sterker van worden."

Data van klantenteams kan Ferrari helpen

Cruciale vraag daarbij is wel wat die problemen precies behelzen en op welke termijn die op te lossen zijn. "Nou ja, we moeten eerst goed analyseren en begrijpen wat er vandaag is gebeurd", reageert Binotto. "Misschien gaat het ook niet allemaal om dezelfde problemen. Sommige dingen zijn misschien best snel op te lossen, maar eerlijk gezegd weet ik het op dit moment niet. Het zal nog wat meer tijd kosten om alles grondig te analyseren." Duidelijk is wel alvast dat het bij Leclerc om een motorisch probleem gaat, terwijl Carlos Sainz is geveld door een hydraulisch defect.

De betrouwbaarheidsproblemen bleven overigens niet beperkt tot het fabrieksteam, zoals aan de uitvalbeurten van Zhou Guanyu en Kevin Magnussen te zien was. Het lijkt de zorgen alleen maar groter te maken, al ziet Binotto juist een geluk bij een ongeluk. "Die uitvalbeurt van Zhou lijkt me niet direct gelinkt aan de componenten die wij leveren, maar ook al die zaken zullen we natuurlijk net zo zorgvuldig onderzoeken als de problemen bij het fabrieksteam. Dit is trouwens ook exact de reden waarom we klantenteams van motoren voorzien. Dat gaat niet om het geld, maar veel meer om het verkrijgen van extra technische feedback. Dat kan ons in dit geval zeker helpen."