Fikse boete voor Sauber F1-team na nieuw pitstopdrama

Helemaal onderaan de rangschikking staat Sauber dit seizoen niet – die plaats is voorbehouden aan Alpine – maar om nou te zeggen dat het Zwitserse team een goede start van 2024 kent, is ver bezijden de waarheid. Zhou Guanyu en Valtteri Bottas rijden steevast in het achterveld rond en dat heeft deels te maken met enkele slecht uitgevoerde pitstops. Problemen met de wielmoeren veroorzaakten in Bahrein en Jeddah veel te lange stops voor zowel Bottas als Zhou.

Het team voerde in Melbourne enkele aanpassingen door om nieuwe problemen te voorkomen, maar slaagde daar niet in. Dit keer ging het mis bij Bottas. De Fin lag voor de beide Haas-coureurs toen hij naar binnen moest voor nieuwe banden, maar door een fout duurde die stop 28 seconden en dat beroofde hem van een kans op punten. Daarmee was de kous niet af. Bij de wissel was namelijk de wielmoer uit de wheel gun geschoten en de pitstraat opgerold, mogelijk in het pad van andere auto's. Uiteindelijk raakte de moer niets en niemand, maar de stewards namen het voorval hoog op en besloten tot het opleggen van een boete omdat "het team de controle verloor over een wielmoer tijdens een pitstop waardoor er een potentieel gevaarlijke situatie ontstond in de pitstraat tijdens de race". De bijbehorende boete bedraagt 5.000 euro.

Sauber-racedirecteur Xevi Pujolar denkt niet dat het verlies van de wielmoer het gevolg was van de veranderingen die het team eerder had doorgevoerd. "Het had niet mogen gebeuren, maar we hebben geen aanpassingen gedaan die dit veroorzaken", zei hij toen Motorsport.com hem er vragen over stelde. "Van wat we in de pitstoptrainingen zagen, hadden we er redelijk vertrouwen in dat het vandaag wel goed zou moeten komen."

Valtteri Bottas, Kick Sauber F1 Team C44, komt binnen voor een pitstop Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Probleem met hardware

Pujolar gaf toe dat de problemen pas recent aan het licht zijn gekomen en een definitieve oplossing nog niet in zicht is. "Het is niet iets waar we tijdens tests of zelfs afgelopen winter achter zijn gekomen. [Pas] vanaf de eerste race ontdekten we de problemen." Wat er precies mis is, kon Pujolar niet een-twee-drie aangeven. "Het ligt niet aan de crew, die doet alles correct. We hebben een probleem met de hardware en we moeten er gewoon voor zorgen dat we tijd hebben om een oplossing en onderdelen te vinden en dan proberen we het voor Suzuka op te lossen. De uiteindelijke oplossing zal wat langer op zich laten wachten."