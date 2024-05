FIA: Zwangerschapsverlof blijft buiten budgetplafond F1

Eerder deze week meldde Motorsport.com al dat het budgetplafond waaraan teams zich moeten houden, over twee jaar flink op de schop gaat. Waar de teams nu nog 135 miljoen dollar (ongeveer 127 miljoen euro) per jaar mogen uitgeven, zal dat vanaf 2026 dus 220 miljoen dollar (zo'n 203 miljoen euro) worden. Dat lijkt een flinke verhoging, maar de FIA wil een aantal zaken die nu nog vrijgesteld zijn van het plafond onder die cap brengen.

Daarbij werd bijvoorbeeld gedacht aan zwangerschaps- en personeelsverlof – iets wat slecht viel bij de teams. Wat het zwangerschapsverlof betreft, was men van mening dat dit teams zou kunnen ontmoedigen om vrouwen aan te nemen. Een ander potentieel probleem vormden de personeelskosten voor zaken die niets met de bedrijfsvoering te maken hebben, zoals bijvoorbeeld kerstfeestjes. In het huidige model worden dergelijke uitgaven tot één miljoen euro gezien als uitzondering, maar dat zou in het nieuwe voorstel kunnen veranderen. Dit zou teams ervan kunnen weerhouden om dingen voor het personeel te organiseren en dat zou weer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de motivatie.

Unanieme beslissing

De FIA heeft nu duidelijk gemaakt dat deze twee elementen vanaf 2026 zeker vrijgesteld zullen blijven. Federico Lodi, bij de FIA verantwoordelijk voor de financiële regelgeving in de formuleklassen, legt uit: "Tijdens de discussie met de teams werd overwogen om een aantal uitzonderingen, waaronder zwangerschaps- en vaderschapsverlof en entertainment, op te nemen in het kostenplafond. Dit was in ruil voor een overeenkomstige verhoging van de bovengrens van de kosten, waardoor teams door zouden kunnen gaan met het financieren van programma's voor zwangerschaps- en vaderschapsverlof en entertainment zonder dat dit gevolgen zou hebben voor de bovengrens van de kosten. Maar tijdens de laatste vergadering van de Formula 1 Commission (met alle teams en de F1-organisatie) is unaniem besloten dat deze kosten buiten de kostenlimiet moesten blijven."

Een overzicht van het welkomstfeest in de paddock Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Waarom het budgetplafond in F1 omhoog gaat

De discussies tussen de teams en de FIA over de precieze invulling van het kostenplafond zijn nog gaande. De verhoging van het plafond van de huidige 135 miljoen dollar naar een verwachte 220 miljoen dollar lijkt fors en zou kunnen worden uitgelegd als een versoepeling van het strakke regime dat in 2021 door de FIA werd ingevoerd om de uitgaven onder controle te brengen en het verschil tussen de grote en kleinere teams in te perken. De voorgestelde aanpassing heeft echter niets te maken met het feit dat teams meer geld mogen uitgeven. De verhoging is er puur om meer kosten onder het plafond te brengen en de zaken te vereenvoudigen. "Het is de bedoeling van de FIA om een algehele stijging van het niveau van de kostenlimiet te voorkomen", aldus Lodi. "Daarbij houden we rekening met onder andere het toegenomen aantal races en de inflatie. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de bestaande regelgeving vereenvoudigd moet worden, maar wel streng moet blijven."