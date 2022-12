FIA geeft toe: "Zwaaiden overdreven met de zwart-oranje vlag"

De FIA ondernam voor de Grand Prix van Mexico actie om de inzet van de zwart-oranje vlag aan te pakken. Deze vlag dient als waarschuwing voor een coureur die met een beschadigde auto rijdt. Na het zien van de vlag moet de desbetreffende rijder verplicht een bezoek brengen aan de pits. Het gebruik van de vlag werd aangepast na klachten van Haas. Dat team vond dat ze eerder in het F1-seizoen onterecht bestraft waren. Driemaal werd een Haas-coureur gesommeerd om vanwege een losse wing endplate de pits te bezoeken. In Austin ontving Fernando Alonso ondanks een loshangende spiegel, die uiteindelijk afbrak, deze vlag niet. Haas tekende daarom protest aan. Naar aanleiding daarvan schroeft de FIA het gebruik van deze vlag in de toekomst verder terug.

"We hebben de criteria voor de zwart-oranje vlag vanaf Mexico herzien. Meteen zagen we dat een of twee auto's de vlag niet kregen. Na een analyse zagen we in dat we een beetje overdreven hebben", aldus Nikolas Tombazis van de FIA. De Griek legt uit dat dit teruggaat tot aan de Grand Prix van Azerbeidzjan in juni. Toen kreeg AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda de waarschuwingsvlag nadat zijn DRS-systeem de geest gaf. Het team haalde de Japanner binnen, plakte de boel met een stuk tape vast en stuurde hem weer op pad. "In Baku was er een situatie waarbij we een auto met schade lieten doorgaan, terwijl dat eigenlijk niet had gemoeten", gaat Tombazis verder. "Dat was een AlphaTauri met afgeplakte schade aan de achtervleugel. Dat kon echt niet. Dat pakten we verkeerd aan. Ik denk dat naar aanleiding daarvan een soort overreactie ontstond, waarbij we auto's onveilig begonnen te verklaren. Zelfs als ze op de limiet zaten. We sloegen een beetje te ver door. Na de race in Amerika namen we maatregelen."

Aan het einde van het F1-seizoen 2022 wilde Haas dat de wedstrijdleiding alle incidenten nog eens onder de loep zou nemen. Volgens Tombazis is het lastig te zeggen wanneer een auto voldoende beschadigd is om een waarschuwingsvlag te rechtvaardigen. De Griek stelt dat de teams in 99 procent van de gevallen zelf al de juiste beslissingen zouden nemen. "Dat maakt ingrijpen van onze kant overbodig. Teams zijn op dat vlak best verantwoordelijk", zegt hij. "We zouden nu geen zwart-oranje vlag meer tonen in het geval van een loshangende endplate. Als de schade dusdanig groot is dat er meer elementen loshangen, dan beschouwen we dat wel als gevaarlijk. Maar de teams hebben een mechanisme waarbij er 100 mm speling is aan de binnenkant van de endplate. Als er elementen met elkaar in aanraking komen, dan breekt meestal de buitenkant af."