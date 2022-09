De kwestie Colton Herta is er een die voor een hoop ophef zorgt. Tegenwoordig moet je volgens een vastgelegd puntensysteem veertig punten in verschillende klassen hebben behaald om in aanmerking te komen voor een superlicentie, het rijbewijs voor de Formule 1. Colton Herta zou voor volgend jaar in beeld zijn bij AlphaTauri, maar de Amerikaan heeft nog maar 32 punten. De vraag is of er dus een uitzondering gemaakt moet worden. Waar dat eerst een reële optie leek, lijkt het er nu op dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem toch aan het puntensysteem vast wil houden.

Het levert felle discussies op. Een woordvoerder van de FIA vertelde aan Motorsport.com dat de bond niet zal bezwijken onder de druk. “De FIA zal niet onder druk worden gezet door teams om beslissingen te maken zoals punten voor de superlicentie. De president heeft duidelijk bestuur geïmplementeerd en dat volgen wij.” Eerder zeiden teambazen als Toto Wolff (Mercedes), Frederic Vasseur (Alfa Romeo), Mike Krack (Aston Martin) en Günther Steiner (Haas) al dat ze vinden dat er aan de veertig punten vast moet worden gehouden. Ferrari-teambaas Mattia Binotto voegde daar gisteren aan toe: “We moeten geen uitzondering uit noodzaak maken als er geen noodzaak is.”

'Herta wil geen bijzonder geval zijn'

Bryan Herta, vader van Colton en degene die zijn belangen behartigt, vindt het opvallend dat er zoveel nieuws rondgaat terwijl hij en zijn zoon zelf niet eens alles weten. “Iedereen lijkt het sneller te weten dat wij. Ik weet nog niet eens of het officieel is. We hebben nog niets gehoord”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Het is een beetje triest dat het nu een persoonlijk gevalletje lijkt, terwijl Colton helemaal geen bijzonder geval wilde zijn. Ik denk dat je best aan zou kunnen dragen dat IndyCar meer punten voor het superlicentiesysteem verdient, maar aan de andere kant snap ik dat de FIA de Europese ladder wil beschermen. Wat ze ook beslissen, het is wat het is. Het heeft geen zin om er ruzie over te maken.”

Volgens vader Bryan heeft Colton het sowieso goed voor elkaar. “Ik denk niet dat hij het gevoel heeft dat zijn Formule 1-droom over is, wat de FIA ook beslist. Er ligt een ongelofelijke kans voor hem, nu hij aan het testen is met McLaren. Maar hij erkent ook dat hij met Andretti Autosport [in de IndyCar] ook een geweldige kans heeft. Het is belangrijk om te beseffen dat het met hem wel goed komt. Hij zoekt geen sympathie.”