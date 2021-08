FIA zet klok stil: Mogelijk nog een uur racen bij beter weer in Spa

De Grand Prix van België wordt dit hele weekend al geteisterd door overtollige regenval. Het tekende de kwalificatie en op zondag is de situatie nog slechter. Het heeft ertoe geleid dat de race na twee verkenningsrondjes achter de safety car al is stilgelegd. Nadeel is dat de klok in zo'n geval wel gewoon doortikt. In het FIA-reglement staat namelijk dat het evenement onherroepelijk eindigt drie uur na de bedachte starttijd. Het betekent dat het om 18.00 uur sowieso einde oefening zou zijn in de Ardennen, ongeacht of er gereden is of niet.

De FIA kan echter ingrijpen op basis van Force Majeure, oftewel overmacht. In dat geval wordt de klok stilgezet en hoeft het evenement niet drie uur na de bedachte starttijd te zijn afgelopen. Precies dit heeft de internationale autosportfederatie om 17.00 uur gedaan. Het betekent dat er nog één vol uur te rijden dan wel te racen valt als de weersomstandigheden beter worden.

Het is onduidelijk waarom de FIA deze ingreep nu pas heeft gedaan. Met nog één uur op de klok lijkt het haast uitgesloten dat er nog volledige punten worden uitgedeeld. Daarvoor moet immers 75 procent van de volledige raceafstand zijn afgelegd, in het geval van Spa deritg ronden. Twee afgelegde ronden - ook al achter de safety car - zouden echter wel genoeg zijn om halve punten uit te delen.