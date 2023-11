FIA wil F1 track limits beter controleren door inzet AI

De track limits zijn dit Formule 1-seizoen al heel vaak het gesprek van de dag geweest. Zo werd er bijvoorbeeld in Oostenrijk uren na de race nog een aantal straffen voor het overschrijden van de limieten uitgedeeld. Dat kwam op flinke kritiek te staan, want het duurde veel te lang voordat de uitslag definitief werd. Om zulke scenario's te voorkomen gaat de FIA in Abu Dhabi experimenteren met het inzetten van kunstmatige intelligentie.

Het computerprogramma 'Computer Vision' gaat ingezet worden om beter te handhaven. Op basis van invalshoeken van de camera kan sneller gezien worden of men over de limiet rijdt of niet. Het programma kan de camerabeelden op de pixel nauwkeurig analyseren en heeft daar aanzienlijk minder tijd voor nodig dan het menselijk oog. Ook is de FIA ervan overtuigd dat de stewards niet meer ingezet hoeven te worden om de vermeende overtredingen nog eens langs te lopen. Juist het laten checken door mensen kost veel tijd waardoor de eindklasseringen heel laat definitief worden.

Het AI-programma wordt onder leiding van FIA's Remote Operations Center in gebruik genomen. Hoofd van dat instituut, Tim Malyon, geeft aan dat de FIA genoodzaakt is om nu over te stappen op dit systeem. "We zijn gedwongen om dit op dit moment te doen", verklaart de topman in een voorbeschouwing van de overkoepelende autosportfederatie in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi. "We vroegen ons namelijk af: 'We moeten duizenden checks doen, hoe doen we dat?' Tot nu toe gebruikten we daar mensen voor, omdat dat de accuraatste oplossing is. Wat we nu proberen te doen is om een niveau boven het ROC te krijgen, dat moet AI worden."

Het programma Computer Vision is niet nieuw. Deze AI-methode heeft Malyon opgepikt vanuit de geneeskunde. "Het klinkt raar, maar het [inzetten in motorsport] heeft veel overlap met geneeskunde", vertelt de Canadees. "Zij hebben geconcludeerd dat het programma ingezet kan worden bij het onderzoeken van kankergevallen. Ze gebruiken het nu in het geval dat er duidelijk geen kanker is, want daardoor kan er gefocust worden op de twintig procent twijfelgevallen. Dat gaat ook ons doel worden." Het doel voor Malyon is duidelijk: in plaats van achthonderd gevallen handmatig checken, moeten er door het gebruik van AI nog maar vijftig door mensen gecheckt worden.