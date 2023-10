FIA wilde alleen vloeren Hamilton en Leclerc controleren in Austin

"We hadden twee auto's geselecteerd om te checken na de race", verklaart technisch directeur van de FIA Tim Goss bij Sky. "Zo'n check duurt even en we kwamen erachter dat ze niet aan de regels voldeden. Daardoor maakten we ons wat zorgen." Pas na die zorgen werden ook de wagens van Max Verstappen en Lando Norris gecheckt. In tegenstelling tot de Ferrari van Charles Leclerc en de Mercedes van Lewis Hamilton hadden die niet een te versleten plank. "Na de check bleken die dus wel binnen de limiet te zijn, dus daarna was voor ons het onderzoek klaar", noemt Goss.

In de paddock gaat het rond dat de FIA niet zonder onderbouwing voor de wagens van Leclerc en Hamilton had gekozen. Naar verluidt ging de autosportfederatie voor deze auto's vanwege ernstige vermoedens van een te versleten plank op basis van de data. Ook bleek uit de beelden dat deze twee wagens veel aan het bottomen waren en dus was de 'willekeurige' check mogelijk niet zo heel willekeurig.

Met de geluiden vanuit de Formule 1-wereld dat vijftig procent van de wagens niet aan de regels zouden voldoen, kan Goss weinig. Ook de roep om een check van het volledige veld kan de Brit niet beantwoorden. "Het gaat veel verder dan een meetlat of iets in de skid steken om te meten hoeveel slijtage er is", aldus de engineer. "We moeten namelijk zelfs een onderdeel van de auto uit elkaar halen. Het duurt allemaal bij elkaar ongeveer een half uur voordat de check afgerond is. Zelfs met twee crews duurt het nog vijf uur voordat alle checks klaar zijn. Dan moeten alle bevindingen nog naar de stewards." In die situatie is Goss ervan overtuigd dat het erg lang kan duren voordat de definitieve resultaten openbaar worden. "Dat kan wel zes, zeven, acht uur duren. Dat is niet wenselijk voor de sport."

Steun vanuit Williams

Dave Robson, de technische man bij Williams, steunt Goss in zijn visie. "Met de huidige manier waarop de regels gehandhaafd worden, is het niet praktisch [haalbaar] om alle auto's te checken", verklaart Robson. "Het gaat dan te lang duren en daar raken we allemaal gefrustreerd van. De straf is ernstig genoeg en ik denk dat, meestal, alle auto's legaal zijn. Ik vind de regels goed zoals ze zijn."