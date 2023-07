FIA wilde suggestie Verstappen invoeren in Oostenrijk, regen spelbreker

De kwalificatie op vrijdag draaide in het Oostenrijkse Spielberg grotendeels om twee woorden: track limits. Vele coureurs gingen over de baanlimieten heen en verloren daardoor hun vliegende ronde. Het overkwam Max Verstappen meermaals, al stond zijn naam aan het eind van de rit wel gewoon bovenaan de tijdenlijst. Sergio Perez was vrijdag het voornaamste slachtoffer van de hele track limits-tombola. Hij verloor drie snelle ronden en vond zijn Waterloo al in Q2.

Ook in de persconferentie na afloop ging het louter over de witte verflijnen in Spielberg. Verstappen stelde voor de witte lijnen op bepaalde plekken breder te maken, zodat ze beter te zien zouden zijn vanuit de auto. Charles Leclerc opperde juist terug te gaan naar de situatie van een paar jaar geleden, toen niet de witte lijn, maar de kerbstones de grens nog markeerden. Dat laatste geniet echter niet meteen de voorkeur van de FIA, omdat de nieuwe wedstrijdleiders begin vorig jaar bewust een duidelijke lijn hebben getrokken: op ieder circuit zijn de witte lijnen leidend om onduidelijkheid en vooral inconsistentie te voorkomen. De wedstrijdleiding wijkt daar liever niet vanaf voor één circuit, ondanks dat de Red Bull Ring op dit vlak een probleemgeval is.

Het verbreden van de witte lijnen, zoals Verstappen voorstelde, zat wel in de pijplijn. Een woordvoerder van de FIA bevestigt tegenover Motorsport.com dat het plan was om de lijnen in verschillende bochten iets breder te maken, maar dat het weer spelbreker was. Door (hevige) regenval op vrijdagavond en zaterdagochtend zijn de verfwerkzaamheden niet doorgegaan en moeten coureurs het ook deze zaterdag, zoals bekend de dag van de sprint shootout en de spintrace, nog 'gewoon' doen met de oorspronkelijke markering.

Mede hierdoor is er zaterdagochtend ook weer een streep door meerdere snelle ronden gegaan, al was de chaos - mede door de baanomstandigheden - niet zo groot als een dag eerder. Verstappen verwacht dat track limits ook tijdens beide races op de Red Bull Ring een factor van belang blijven. "Dat blijft hier gewoon behoorlijk lastig. In de kwalificatie probeer je natuurlijk de limiet iets meer op te zoeken, maar ik denk dat het tijdens de races ook nog best moeilijk te managen is voor ons als coureurs."