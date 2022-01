FIA wil onderzoek F1-ontknoping Abu Dhabi begin februari afronden

Een maand na de onwaarschijnlijke apotheose van het Formule 1-seizoen gaat het nog altijd over de bizarre slotronden op het Yas Marina Circuit. Mercedes is nog steeds ontevreden, al heeft de formatie van Toto Wolff afgezien van juridische vervolgstappen. Dat is volgens de officiële lezing gebeurd omdat de FIA een eigen onderzoek naar het voorval heeft ingesteld. Lewis Hamilton vindt dat onderzoek belangrijk in zijn keuzes over de toekomst, terwijl Wolff heeft laten weten dat hij vinger aan de pols houdt en de FIA erop afrekent als er geen daad bij het woord wordt gevoegd.

Dit betekent dat er druk op de ketel staat en wel op twee verschillende manieren. Om te beginnen is snelheid geboden en ten tweede moet er een zeer gedegen rapport komen om de woede van Mercedes enigszins weg te nemen. Wat betreft dat eerste punt heeft de FIA nu formeel een eerste deadline opgesteld. Het was al duidelijk dat het onderzoek in ieder geval voor de wintertest in Barcelona, die op 23 februari begint, moest worden afgerond, al legt de FIA de lat voor zichzelf nog iets hoger. Zo meldt Sky Sports F1 dat 3 februari de nieuwe streefdatum is, ook al omdat dan de eerstvolgende bijeenkomst van het FIA World Motor Sport Council op de agenda staat.

Wat betreft de uitvoering van het onderzoek wil de FIA graag spreken met alle hoofdrolspelers. Dat betekent dat wedstrijdleider Michael Masi wordt gehoord, maar idealiter ook de betrokken coureurs en vertegenwoordigers van de teams. Het onderzoek zou afgelopen maandag al zijn begonnen. Dat de FIA deze zaak bijzonder serieus neemt, blijkt ook uit de directe betrokkenheid van Mohammed Ben Sulayem - die op 17 december is gekozen tot de nieuwe FIA-president en daarmee het stokje overneemt van Jean Todt.

Lees meer over het FIA-onderzoek en de onvrede bij Mercedes: Kost de stilte van Hamilton en Mercedes Masi de kop voor F1 2022?

Samenhangend met dit onderzoek staat de positie van Masi als wedstrijdleider nog altijd onder druk. De FIA presenteerde woensdagochtend een deel van de organisatiestructuur voor 2022, waarbij onder het kopje 'single-seaters' niet de naam van Masi of Nikolas Tombazis staat, maar wel die van Peter Bayer. Meerdere media hebben daarop geconcludeerd dat Masi het veld al heeft moeten ruimen als wedstrijdleider, al is die conclusie te voorbarig. Zo leren de documenten van 2021 dat Masi toen eveneens ontbrak in hetzelfde bestand en dat de functies van Masi en Tombazis pas in het gespecificeerde en volledige document - dat voor 2022 nog niet beschikbaar is - aan bod komen.