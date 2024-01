FIA wil niet onderhandelen over minimumgewicht F1 2026

Door de jaren heen zijn de Formule 1-bolides een stuk zwaarder geworden. De oorspronkelijke limiet voor de huidige generatie F1-auto's met grondeffect was 792 kilogram, maar dat bleek voor weinig teams haalbaar waarop deze verhoogd werd naar 798 kilogram. De F1-auto's zijn ten opzichte van 2008 bijna 200 kilogram zwaarder geworden, grotendeels het gevolg van de overstap op hybridemotoren in 2014. Daardoor kwamen er veel batterijen aan boord van de bolides. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meer veiligheidsmaatregelen getroffen die ook weer gewicht met zich meebrachten.

De FIA weet echter ook dat er een neiging is om het minimumgewicht te verhogen door de druk die de teams uitoefenen op het bestuursorgaan. Zo'n scenario wil de FIA voor 2026 voorkomen. Dit voornemen komt te midden van plannen om het gewicht van de bolides voor dat seizoen met zo'n veertig tot vijftig kilogram te verlagen. Nikolas Tombazis, FIA's hoofd van de single-seaters, benadrukt dat het minimumgewicht, eenmaal vastgesteld voor 2026, niet verhoogd zal worden - ook als de teams worstelen om in de buurt van dat gewicht te komen. "Het zal duidelijk een uitdaging worden voor de teams om zo'n laag gewicht te bereiken", erkent Tombazis. "Ze zullen het niet makkelijk krijgen, maar we zullen vasthouden aan de gewichtslimiet die we vaststellen en zullen deze niet opnieuw naar boven bijstellen. Zij moeten dan gewoon harder pushen om het gewicht verder te verlagen als dat niet lukt."

Door de discussie over het gewicht van de F1-auto's en de strenge crashtests is er zelfs geopperd om te denken aan het volledig in de ban doen van het minimumgewicht, aangezien het de veiligheid niet in gevaar zou brengen. Tombazis vreest echter dat dat niet ideaal zou zijn, aangezien teams dan massaal gaan inzetten op het vinden van nog lichtere materialen. "Dat is al een aantal keren besproken, of we het minimumgewicht nodig hebben", geeft Tombazis aan. "Maar wij geloven dat, als we het volledig afschaffen, we dan een oneindige strijd om gewichtsvermindering starten. Dat kan wat onvoorziene gevolgen hebben. Voor 2026 zullen we dus een minimumgewicht vastleggen die we daarna niet gaan aanpassen. We zullen niet toegeven aan dat voortdurende gemarchandeer om een paar kilo's, waarbij de teams zeggen: 'Je hebt elektronica toegevoegd, laten we er twee kilo bijdoen', of 'de banden zijn een beetje zwaarder, laten we er nog een paar kilo bijdoen' en dat soort dingen. Dat gaan we niet doen. Teams zullen moeten werken binnen die limiet. Ik denk dat er wat teams kunnen zijn die een klein beetje boven dat gewicht zitten in 2026."