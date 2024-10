FIA wil driving guidelines aanpassen na Verstappen-Norris clash

Een week na het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin is dat gevecht nog altijd het gesprek van de dag in de Formule 1-paddock. In Mexico is het voorval besproken in de coureursbriefing na de tweede vrije training op vrijdag en de meeste rijders vinden dat er iets aan de regels gedaan moet worden. De FIA lijkt daarin mee te gaan en is voornemens om snel tot een aanpassing te komen.

Volgens bronnen van Motorsport.com is het idee dat er in Qatar al een plan op tafel moet liggen waar de coureurs zich dan over mogen buigen. Het voordeel van een aanpassing van de driving guidelines is dat de stewards deze direct kunnen toepassen, zonder dat andere FIA-organen hun goedkeuring hoeven geven. Het enige wat wel moet gebeuren, is dat de GPDA - de coureursvakbond - akkoord gaat. Dat lijkt het enige probleem te kunnen worden, want unanimiteit over dit onderwerp lijkt onmogelijk. Wel is de verwachting dat de GPDA pas naar buiten komt met een statement wanneer er een gezamenlijk besluit is genomen. Mocht er groen licht komen, dan kunnen de aangepaste guidelines voor het einde van het seizoen al ingaan.

Motorsport.com heeft begrepen dat de coureursbijeenkomst na de vrijdagse baanactie ongewoon lang duurde vanwege de discussie over het incident in Austin, wat mede veroorzaakt is door een GPDA-meeting direct na de briefing. Een gedeelte van de coureurs vindt dat Verstappen te agressief verdedigde en buiten het boekje ging, terwijl een ander gedeelte van mening is dat de kampioenschapsleider hard, maar binnen de regels reed. Bronnen melden aan deze site dat de verwachting is dat de GPDA wel akkoord gaat met de aanpassingen. Ook is het gesprek ondanks de meningsverschillen over het incident goed geweest.

In een statement gegeven aan de media laat de FIA weten dat er inderdaad aanpassingen aan zitten te komen. "Het is algemeen geaccepteerd dat de driving guidelines continu geëvolueerd worden. Niet vanwege incidenten zoals in Austin, maar gedreven door het verlangen om consistente beslissingen en bepalingen van de stewards te krijgen", leest het statement.

Het idee van de driving guidelines komt uit de koker van de coureurs zelf en zijn in 2022 opgesteld. Naar verluidt is deze set met regels in Singapore vorig jaar voor het laatst aangepast. Welke aanpassingen dat toen waren is niet bekend.

Video: Nog een keer de clash in Austin tussen Verstappen en Norris