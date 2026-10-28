Formule 1 GP van de Verenigde Staten
FIA werkt samen met AWS aan toekomstige F1-reglementen
De overkoepelende autosportbond zal de cloud- en AI-tools van AWS gebruiken om zijn vermogen om technische reglementen vorm te geven te verbeteren
Filip Cleeren
Gepubliceerd: 28 okt 2026, 09:10
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F1 and FIA logo
Foto: Benjamin Vinel
De FIA heeft een brede samenwerking met Amazon Web Services aangekondigd, waarmee de federatie haar digitale mogelijkheden wil verbeteren.
AWS treedt toe als Official AI and Cloud Computing Partner, waarbij de autosportfederatie de reeks AI-tools van AWS gaat gebruiken om haar vermogen om toekomstige technische reglementen op te stellen te verbeteren.
De FIA draait haar aerodynamische simulaties ook op de High Performance Computing-technologie van AWS, waardoor zij luchtstromingstests in de virtuele wereld kan uitvoeren zonder fysieke onderdelen te hoeven bouwen. Dat versnelt het proces en verlaagt de betrokken kosten.
Deze samenwerking breidt ook het digitale licentieplatform uit dat de federatie gebruikt om taken als licentiebeheer te vereenvoudigen. Dat moet het voor nationale sportautoriteiten makkelijker maken om hun evenementen te organiseren en voor officials om zich aan te melden. Dat digitale platform, dat eerst in Canada en Sri Lanka is getest, wordt nu in meer landen uitgerold.
Sepang race start
Photo by: Srinivasa Krishnan
De integratie van AWS maakt deel uit van de bredere digitale transformatie van de FIA, zoals president Mohammed Ben Sulayem uitlegde. "Technologie verandert elk onderdeel van onze sport en de FIA moet die verandering leiden. Onze nieuwe samenwerking met AWS ondersteunt alles, van de auto’s van de toekomst tot de breedtesportclubs waar zoveel carrières beginnen.
"Door cloud- en AI-technologie van wereldklasse naar het hart van de FIA te brengen, kunnen we het voor coureurs, officials en vrijwilligers eenvoudiger maken om deel te nemen, onze Member Clubs helpen efficiënter te werken en dichter bij onze ambitie komen om de wereldwijde deelname aan de autosport te verdubbelen."
AWS is al een bestaande partner van het F1-management, nadat het in 2018 toetrad als innovatie-technologiepartner. Naast andere diensten verwerken AWS-tools telemetriegegevens voor gebruik in uitzendingen en leveren ze live strategievoorspellingen.
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