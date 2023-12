Outwash-effect in F1: FIA neemt pas in 2026 maatregelen

De Formule 1 stapte in 2022 over op nieuwe technische regels om de actie op de baan te verbeteren. Het volgen van andere auto's op de baan moest makkelijker worden en dat leek in het eerste jaar ook het geval, al klaagden sommige coureurs dit seizoen dat het al minder is geworden. Teams moesten de luchtstroom zo min mogelijk van de auto en de banden wegduwen - bekend als outwash - omdat deze turbulente lucht bijdroeg aan een verlies aan downforce voor de achtervolgende auto's.

Teams hebben nu na twee seizoenen echter genoeg begrip gekregen van deze regels waardoor er nu steeds meer naar gestreefd wordt om de outwash-eigenschappen te maximaliseren, vooral door een slim ontwerp van de voorvleugels. Dat had als gevolg dat het dit jaar lastiger was voor de coureurs om een auto te blijven volgen. Eerder dit jaar werd nog geschat dat coureurs die twee autolengtes achter een concurrent rijden 35 procent minder downforce hebben, waar dat in 2022 nog maar 20 procent was. De FIA heeft nagedacht over regelwijzigingen voor 2025, maar FIA's single seater-directeur Nikolas Tombazis legt uit dat een oplossing voor dit probleem waarschijnlijk tot het seizoen 2026 - met de introductie van de nieuwe motorformule - moet wachten.

"De turbulente lucht is dit jaar zeker een beetje slechter geworden", erkent Tombazis. "We wisten dat het wat zou verslechteren naarmate de teams zich wat meer zouden ontwikkelen, maar er waren een paar specifieke gebieden van de auto waar we niet snel genoeg wat mazen in de wet konden dichten. Dat maakte het alleen maar erger." Tombazis wijst naar de endplate van de voorvleugel, delen rondom de wielen en de brake ducts voorin als gebieden waar teams nu mazen vinden. "We hebben nu geleerd hoe het de volgende keer moet. Maar ook al werd de turbulente lucht wat slechter vergeleken met 2022, is het nog steeds aanzienlijk beter dan in 2021."

Doorgevraagd naar de timing van het dichten van de mazen in de wet, laat Tombazis weten: "Ik zou zeggen dat het waarschijnlijk 2026 wordt. We hebben geen intenties om dit voor 2025 te veranderen, tenzij iets onvoorspelbaars gebeurt." De directeur van de single-seaters stelt dat de situatie nu stabiel is, waardoor hij niet verwacht dat het de komende tijd slechter wordt. "Ik denk niet dat het volgend jaar nog veel erger wordt, want ik denk niet dat er nog andere mazen zijn om wat uit te halen, zoals de voorvleugel en dat soort zaken. Ik verwacht daarom dat het zeer erg gelijk zal blijven. Ik denk ook niet dat het gedurende het jaar slechter is geworden: het was gewoon een stap van vorig jaar naar dit jaar."