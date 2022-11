Er was de afgelopen maanden veel te doen over Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez overschreed in het Formule 1-seizoen 2021 het budgetplafond, waarvoor het de straf inmiddels heeft geaccepteerd. Wat Red Bull vooral zorgen baarde, was dat andere teams volledig op de hoogte waren van allerlei vertrouwelijke details. Dat duidt op een lek binnen de FIA, zo redeneerde men in Milton Keynes.

Red Bull-autosportbaas Helmut Marko noemde daarbij de naam van Shaila-Ann Rao. Zij werkte in het verleden voor Mercedes, maar ging eerder dit jaar aan de slag bij de FIA. Daar houdt ze zich onder meer bezig met de naleving van het budgetplafond door de F1-teams, waarmee de link al snel was gelegd. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem twijfelt echter niet aan haar integriteit.

“Ze is interim-secretaris-generaal. Wat betekent ‘interim’?”, begint Ben Sulayem. “Shaila-Ann is een enorme steun voor mij geweest. Als ze belangrijke beslissingen voor me voorbereidt, zie je hoe intelligent ze is. Ze wordt ervan beschuldigd vooral Mercedes-supporter te zijn, maar ik zal eerlijk zijn en mijn mening verdedigen: toen de straffen voor het budgetplafond werden uitgedeeld, zei ze dat het enigszins streng van me was. Daar keek ik van op en zei: ‘mijn God, ze wordt ervan beschuldigd Mercedes voor te trekken, terwijl ze tegen mij zegt dat Red Bull zwaar wordt bestraft’.”

Ben Sulayem maakt zich sowieso geen zorgen over een eventueel lek binnen de FIA. Hij stelt dat wel vaker iets uitlekt in de Formule 1. “In Oostenrijk hadden we bijvoorbeeld een vergadering met de F1 Commission. Terwijl die nog gaande was, kwamen er al dingen in het nieuws”, reageert de FIA-topman. “Dat is soms frustrerend, want voordat je vergadering is afgelopen, is er al iets naar buiten gekomen.”