Die fotografen waren alvast naar de ingang van de pitstraat gerend om de beste plaatjes te kunnen schieten van de top-drie van de race. De 51 ronden tellende race was echter nog niet afgelopen en hoewel het niet vaak gebeurt dat een coureur één ronde voor het einde de pitstraat bezoekt, gebeurde dat in Baku dus wel. Esteban Ocon kwam binnen om aan het bandenreglement te voldoen - hij had op de harde band gegokt op een safety car, maar die kwam te vroeg - en naderde de pitstraat met hoge snelheid. Hij remde af om vervolgens over te gaan op de pit limiter, maar reed alsnog hard. Het personeel en de fotografen waren scherp en wisten net op tijd weg te duiken voor de Alpine, maar duidelijk was dat er iets niet goed was gegaan.

De FIA riep vervolgens vertegenwoordigers van zichzelf op het matje om uitleg te geven hoe het mogelijk was. Zij kwamen overeen dat er iets moest veranderen om een gevaarlijke situatie als deze in de toekomst te voorkomen. "De FIA-vertegenwoordigers hebben spijt betuigd voor wat er is gebeurd en hebben ons gegarandeerd dat zij dit op tijd voor het volgende evenement gaan doen", liet de FIA destijds in een verklaring weten.

Dat is nu ook het geval. De FIA heeft nieuwe procedures doorgevoerd om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. In het document waarin alle procedures staan die na de race moeten worden nageleefd, wordt de teams op het hart gedrukt dat vips en monteurs zich niet in de pitstraat mogen bewegen totdat de allerlaatste auto over start/finish is geweest en het duidelijk is dat er geen pitstops meer uitgevoerd zullen worden.

"Het is de monteurs van de teams niet toegestaan om zich vanuit hun garages naar parc fermé te begeven met koelventilatoren in afwachting van de stop van hun auto's aan het einde van de race, tot nadat de laatste auto de geblokte vlag heeft gezien", laat de FIA weten. "Ander personeel of vips mogen de pitstraat niet in totdat de laatste auto de finishvlag heeft gezien. Elke overtreding zal leiden tot het ontnemen van passen van de team(s) in kwestie voor volgende evenementen, en mogelijk tot het rapporteren van het/de overtredende team(s) aan de stewards."