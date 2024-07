FIA vervangt gras in bocht 5 door grind na stevige crash Tsunoda

Yuki Tsunoda was bezig aan een snelle ronde toen hij in bocht 5 van de Hungaroring wijd schoot. Daarbij kwam de VCARB 01 op de kerbstone en het gras terecht, waardoor de auto onbestuurbaar was en via de grasstrook op hoge snelheid tegen de vangrail vloog. Na een inspectie heeft bestuursorgaan FIA besloten om de laatste vier meters van deze grasstrook weg te halen en simpelweg te vervangen door grind. Coureurs zouden dan dus nog steeds bestraft worden voor het te wijd gaan, maar zouden niet meer gelanceerd moeten worden.

In een verklaring aan Motorsport.com laat de FIA weten: "Na het incident van Tsunoda in de kwalificatie heeft de FIA alle beschikbare gegevens bekeken, zoals gebruikelijk bij elk incident op het circuit. Na overleg met het [bestuur van het] circuit zijn er 's nachts veranderingen doorgevoerd en zijn de laatste vier meter van de grasstrook achter de exit kerbstone bij bocht 5 vervangen door grind."

Al voor de crash was deze grasstrook onderwerp van gesprek in de paddock. Er waren immers zorgen over de mogelijke gevolgen als coureurs daar op terecht zouden komen. "Het is al tijdens de rijdersbriefing ter sprake gekomen", zegt RB F1-CEO Peter Bayer tegen Motorsport.com. "De grond zakte een beetje en er is een golf [gecreëerd door de bult] die het effect heeft van een sausage kerb. Dat heeft hij ondervonden."

Auto goed afgesteld

Door de crash kon Tsunoda zich niet meer verbeteren. Hij lag op dat moment nog negende, maar de sessie werd met nog net genoeg tijd hervat zodat teamgenoot Daniel Ricciardo alsnog naar die negende plek kon verbeteren. Daardoor zal de Japanner dus genoegen moeten nemen met de tiende startplek voor de Grand Prix van Hongarije. Uiteindelijk heerste toch blijdschap bij het Italiaanse team. "Het is eerlijk gezegd fijn om na Barcelona, Spielberg en Silverstone weer vooraan te zitten", klonk Bayer tevreden na de kwalificatie. "De auto is echt goed afgesteld en ik denk dat er veel mogelijk is [in de race]."

Bayer stelt dat de aard van het circuit, met veel opeenvolgende bochten, goed bij de VCARB 01 past. "De langzame bochten helpen ons. Daniels auto is bijvoorbeeld weer zoals in Miami. Dat paste heel goed bij hem. Alles kwam samen voor hem: de hoge temperatuur, de zachte band en dan dus de Miami-spec en onze kracht in de langzame bochten. Dat was te merken."

Video: De crash van Tsunoda in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije