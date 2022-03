FIA verrast door grote verschillen in F1-sidepods

De Formule 1 begint aankomend weekend officieel aan het nieuwe tijdperk, wanneer in Bahrein het seizoen 2022 van start gaat. De wagens zijn ontworpen volgens een nieuw technisch reglement, dat ontwikkeld is op basis van het grondeffect. Dat moet resulteren in meer spektakel op de baan en wagens die elkaar beter kunnen volgen.

De F1-regelmakers wilden de technische vrijheden van de teams aan banden leggen, om het veld dichter bij elkaar te brengen en de vuile lucht achter de auto’s te beperken. Even vreesde men dat alle bolides op elkaar zouden gaan lijken. Tijdens de presentaties en wintertests bleek daar niets van waar: tot opluchting van velen verschillen de wagens aanzienlijk. Met name qua sidepods zijn veel verschillende wegen ingeslagen.

FIA’s hoofd single seaters Nikolas Tombazis legt uit dat zijn team zich vooral gericht heeft op gebieden die een negatieve invloed hebben op de luchtstroom achter de wagen. Deze elementen zijn flink aan banden gelegd. Andere delen, zoals de sidepods, zijn minder streng gereguleerd: “We hebben er bewust voor gekozen om de teams meer vrijheid te geven bij het ontwerpen van de sidepods dan voor andere gebieden. We hadden heel gemakkelijk regels kunnen maken waarbij alle sidepods op elkaar zouden lijken. Dat wilden we niet, want we zagen dit als een mooie kans. Wat dat betreft is het dus niet helemaal onverwacht. Maar als je me vraagt of ik deze variëteit aan oplossingen voor de sidepods had verwacht, dan nee: dit overstijgt de verwachtingen.”

Mercedes kwam in Bahrein met een radicaal nieuw ontwerp op de proppen. Dat leidde tot vragen of het ontwerp wel in geest met de reglementen was. Volgens Tombazis draait het bij de FIA vooral om “eenvoudiger kunnen reageren door de regels aan te passen” en minder om “direct te stellen dat een auto illegaal is”.

“Ik denk niet dat de teams een auto op een bepaalde manier ontwerpen omdat ze ons zo aardig vinden”, aldus Tombazis. “Ze bouwen een auto die volgens hen zo snel mogelijk is binnen de interpretaties. Ze hebben veel tijd gestoken in de reglementen, zoals we ook mogen verwachten. Over het algemeen zijn de regels redelijk goed geschreven. Sommige aspecten waren niet perfect en worden in de toekomst aangepast.”

