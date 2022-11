FIA verlengt inschrijftermijn voor Formule 1-motoren in 2026

Aanvankelijk hadden geïnteresseerde constructeurs tot 15 oktober de mogelijkheid zich aan te melden voor deelname in 2026. Sommige fabrikanten, zoals nieuwkomer Audi, hadden dit proces voortijdig afgerond. Maar nu blijkt dat de inschrijving helemaal niet in oktober gesloten is. Tot 15 november, de dinsdag na de GP van Brazilië, is het mogelijk om een aanmelding voor het nieuwe motorreglement in te dienen. Dit is door de FIA bevestigd aan Motorsport.com.

De mondiale autosportfederatie wil daarmee zo lang mogelijk de deur op een kier houden voor geïnteresseerde partijen zoals Porsche. Motorsport.com heeft echter vernomen dat er helemaal geen partijen meer zijn waardoor deze deadline nog relevant is. “De deadline is weer uitgesteld”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner, “en daar was een reden voor. Ze zijn bezig om bepaalde problemen op het gebied van regelgeving, analyse en controle op te lossen.” Het gaat volgens Horner om ‘kleinigheidjes’ die nog opgelost moeten worden.

Op dit moment is duidelijk dat vijf partijen zich aangemeld hebben voor deelname in het nieuwe motorreglement. Het gaat naast de huidige partijen Ferrari, Mercedes en Renault om Audi en Red Bull Powertrains. Naar verwachting zal ook Honda weer deelname overwegen, maar het is nog de vraag of dat weer in samenspraak met Red Bull Powertrains gaat gebeuren.