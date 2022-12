FIA kijkt naar verkorten DRS-zones voor F1-seizoen 2023

Sinds 2011 wordt het Drag Reduction System in de Formule 1 gebruikt. Als een coureur tijdens de race binnen één seconde van de auto voor hem zit, mag de coureur zijn achtervleugel openklappen in de daarvoor aangewezen zones. Het doel van het systeem is om inhalen makkelijker te maken, maar het nadeel is dat de inhaalacties hierdoor soms wat kunstmatig overkomen. Mede daardoor hoopte F1 te kunnen stoppen met DRS onder de nieuwe technische reglementen van 2022. Met de terugkeer van het grondeffect en versimpelde aerodynamica wilde de sport het makkelijker maken voor coureurs om andere auto's te volgen en in te halen.

De nieuwe reglementen leken daar inderdaad voor te zorgen, maar toch konden de coureurs in 2022 gewoon gebruikmaken van DRS. Dat gaat in 2023 niet veranderen, maar wel zijn er inmiddels wat zorgen dat inhalen op sommige circuits te makkelijk is geworden. De FIA overweegt daarom om op bepaalde circuits de DRS-zones in te korten, zegt Nikolas Tombazis. "In sommige races moeten we de DRS-zones misschien wel verkorten. We willen niet dat inhalen onvermijdelijk of zelfs makkelijk wordt", legt de technisch directeur single-seaters van de FIA uit na een vraag van Motorsport.com. "Het moet nog altijd een gevecht blijven. Als het te snel gebeurt en als je een auto ziet naderen, passeren en vervolgens ziet wegrijden, dan is dat slechter dan erachter blijven rijden en vechten. Daar moeten we de juiste balans in vinden."

Sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1, die eind 2022 vertrekt, is er al langere tijd voorstander van om DRS op termijn helemaal te laten verdwijnen. Eerder deze maand zei hij nog dat F1 niet bang moet zijn om inhalen met DRS lastiger te maken. "We weten dat fans niet houden van het riedeltje dat iemand DRS opent, een ander inhaalt en daarna snel een gat trekt. Dat weten wij, omdat wij er ook niet van houden. In de ideale wereld kan je DRS alleen gebruiken om naar iemand toe te rijden, zodat je een fatsoenlijke aanval kan inzetten", vertelde hij aan Motorsport.com. "We moeten er niet bang voor zijn om de DRS-zones te verkleinen op circuits als Monza, want de situatie lijkt nu op het indrukken van een knopje om in te halen. Dat lijkt wat ritualistisch, niet waar? Het is niet echt indrukwekkend. We moeten niet bang zijn om het gebruik van DRS te verminderen als duidelijk is dat het systeem te krachtig is."