FIA verklapt: Porsche heeft F1-plannen nog niet laten varen

De afgelopen maanden leek de Volkswagen Group aan te sturen op F1-deelname vanaf 2026 met twee merken. In augustus werd al aangekondigd dat Audi als motorfabrikant toetreedt, hoogstwaarschijnlijk als partner en mede-eigenaar van Sauber. Van Porsche werd aangenomen dat zij de handen ineen zouden slaan met Red Bull Racing. De twee partijen waren in vergevorderde onderhandeling over een samenwerking en Porsche vroeg zelfs goedkeuring aan mededingingsautoriteiten, maar kort na de zomerstop ging er een streep door het plan. Red Bull maakte zich zorgen dat de onafhankelijkheid van het team onder druk zou komen te staan als Porsche mede-aandeelhouder zou worden. "Porsche is een geweldig merk, maar het DNA is heel anders. Tijdens de gesprekken bleek dat we strategisch gezien niet op één lijn zaten", zei Red Bull-teambaas Christian Horner daar destijds over.

Hoewel er daardoor weinig opties over leken te blijven voor Porsche, gaf het merk vervolgens aan dat het nog altijd de ambitie heeft om in 2026 naar F1 te komen als motorfabrikant. Veel meer informatie gaf men toen niet. "Met de afgeronde reglementswijzigingen blijft deze raceklasse een aantrekkelijke omgeving voor Porsche, die wij in de gaten blijven houden", zei Porsche na het klappen van de deal met Red Bull. Er gingen vervolgens echter ook geruchten dat de fabrikant het plan om deel te nemen aan F1 helemaal had geparkeerd, doordat men weinig kans zag om meteen succesvol te worden met een ander team dan de Oostenrijkse formatie.

Porsche geeft F1-plannen niet op

Nu blijkt echter dat Porsche een F1-entree in 2026 helemaal nog niet heeft opgegeven. Dat laat de FIA weten in een notitie die de autosportbond woensdag na de bijeenkomst van het World Motor Sport Council heeft verstuurd omtrent de motorregels voor 2026. "In augustus heeft Audi op Spa-Francorchamps aangekondigd dat het in 2026 toetreedt tot de Formule 1 als motorleverancier. Deze aankondiging was een bekrachtiging van het harde werk van alle betrokkenen om deze reglementen te ontwikkelen. We merken ook op dat Porsche nog altijd in gesprek is met Formule 1-teams."

De FIA rept met geen woord over welke teams met Porsche in gesprek zijn over een samenwerking, maar de meest logische kandidaten zijn Williams en potentiële nieuwkomer Andretti. Williams ligt nog tot eind 2025 vast als klantenteam van Mercedes, maar daarna kan het team alle kanten op. Renault zou in beeld zijn doordat de Franse fabrikant weer een klantenteam wil, maar een samenwerking met Porsche is natuurlijk ook interessant. Dat geldt al helemaal voor het Amerikaanse Andretti, dat de nodige weerstand kreeg na de bekendmaking dat het in 2024 op de F1-grid wil staan. Een samenwerking met een fabrikant als Porsche zou de sceptici kunnen overtuigen dat het project wel geschikt is om als elfde team toe te treden tot de sport.

