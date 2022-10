FIA verheldert regels gridstraffen na onduidelijkheid in Monza

Het grote aantal gridstraffen tijdens de Grand Prix van Italië zorgde voor grote verwarring bij het opstellen van de uiteindelijke startgrid voor de race. Het duurde bijna vier uur voordat de FIA daar duidelijkheid over kon verschaffen, wat weer leidde tot grote irritatie onder fans en teams, die zelf ook niet wisten hoe de grid er uiteindelijk uit zou gaan zien. Er was namelijk geen formele regel die in detail uitlegde op welke manier de straffen geïmplementeerd zouden worden.

De FIA heeft besloten dat er geleerd moet worden van die onduidelijkheid en heeft daarom veranderingen doorgevoerd aan de F1-reglementen. Daarin is nu een uitleg opgenomen over hoe de gridstraffen geïmplementeerd worden. Deze nieuwe regels zijn na goedkeuring door de FIA World Motor Sport Council op woensdag in Londen al opgenomen in het sportieve reglement van 2022. Dit zorgt niet direct voor een versnelling van het proces van de FIA om de voorlopige startgrid naar buiten te brengen. Dit kan nog op zaterdag nog altijd enkele uren in beslag nemen vanwege keuringen na afloop van de kwalificatie, maar wel zorgen de nieuwe regels ervoor dat de teams en fans zelf kunnen uitrekenen hoe de grid eruit gaat zien.

De nieuwe regels

De aangepaste regels worden beschreven in het grid-element van de sportieve reglement van de Formule 1 voor zowel de sprintraces als de Grands Prix. Daarin staat hoe de straffen uitgedeeld worden. Hierbij wordt in detail uitgelegd hoe het nieuwe proces werkt dat enkele jaren geleden werd ingevoerd. Daarbij worden de coureurs vastgepind na hun gridstraf, in plaats van dat coureurs zoals in het verleden steeds weer een plekje vooruit gaan. Hoe er precies met gridstraffen wordt omgegaan, staat omschreven in artikel 42.2.

a) Geclassificeerde coureurs met bij elkaar opgeteld 15 plaatsen gridstraf of minder hebben opgelopen, krijgen een tijdelijke gridpositie die gelijk staat aan hun kwalificatie-uitslag plus de som van hun gridstraffen. Als twee of meer coureurs dezelfde tijdelijke positie op de grid hebben, wordt hun volgorde bepaald door hun kwalificatie-uitslag. De langzaamste coureur behoudt de tijdelijke gridpositie, de andere coureurs krijgen dan een tijdelijke gridpositie die daar precies voor zit.

b) Nadat de tijdelijke gridposities zoals in (a) omschreven aan bestrafte coureurs zijn toegekend, krijgen onbestrafte en geclassificeerde coureurs een vrije plek op de grid toegewezen in volgorde van de kwalificatie-uitslag.

c) Nadat de onbestrafte geclassificeerde coureurs een gridpositie toegewezen hebben gekregen, schuiven de bestrafte coureurs met een tijdelijke positie op de grid naar voren om vrije gridposities op te vullen.

d) Geclassificeerde coureurs met bij elkaar opgeteld meer dan 15 plaatsen gridstraf of coureurs die achteraan de grid moeten starten, starten achter alle andere geclassificeerde coureurs. Hun volgorde wordt bepaald op basis van de uitslag van de kwalificatie.

e) Coureurs die niet geclassificeerd zijn en die toestemming hebben gekregen van de stewards om te starten, krijgen een gridpositie achter alle geclassificeerde coureurs. Hun volgorde wordt bepaald in overeenstemming met artikel 39.3 (b).