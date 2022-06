FIA vergadert deze week met F1-teams over porpoising

De FIA stuurde voor de Canadese Grand Prix een technische richtlijn naar de teams. Op veiligheidsgronden wil men iets doen aan het hevige gestuiter van sommige wagens. Die beslissing is niet bij alle teams in goede aarde gevallen. De timing van de aankondiging, kort voor de Canadese GP, was voor sommigen een trap tegen het zere been. Bovendien was er verwarring of de nieuwe richtlijnen al in het weekend zouden gelden. Verder zette de FIA een technische richtlijn in om een verandering teweeg te brengen in plaats van een formele reglementswijziging. Sommige teams dreigden daardoor met een protest tegen Mercedes nadat het team van plan was een tweede versteviging te gebruiken.

De grote verdeeldheid onder de teams bereikte zaterdagmorgen een kookpunt toen Mercedes-teambaas Toto Wolff woedend was over het ‘teleurstellende’ gedrag van zijn collega-teambazen die een front vormden tegen de regerend constructeurskampioen. In die meeting in Montreal is geen consensus bereikt, de FIA wil later deze week een nieuwe poging doen in een ingelaste vergadering onder leiding van technisch directeur Nikolas Tombazis van de FIA. Men hoopt tot een betere oplossing te komen door de gesprekken weg te halen van het circuit, waar de druk van een raceweekend altijd een rol speelt.

Hoewel er nog geen concrete agenda is voor de vergadering, gaat het tijdens het overleg waarschijnlijk in de eerste plaats over de data die de FIA afgelopen weekend in Montreal verzamelde. Daarnaast moet blijken of het haalbaar is om op enig moment in de toekomst tot maatregelen te komen om het gestuiter van F1-wagens tegen te gaan. De FIA wil ook op de langere termijn met de teams in gesprek om tot een oplossing te komen. Het zou hierbij kunnen gaan om het veranderen van de aerodynamische regels, het aanpassen van de wielophanging of zelfs het toestaan van de – tot nu toe verboden – massademper.

Na een weekend vol spanningen over de porpoising-discussie, denkt Toto Wolff van Mercedes dat teams de discussie serieuzer moeten nemen. “Ik denk dat de bedreven politiek van de afgelopen dagen voorbijschiet aan het werkelijke doel van dit onderwerp”, zegt Wolff op de vraag of hij vertrouwen heeft dat er een oplossing gevonden gaat worden. “In de basis gaat het om coureurs die al vanaf het begin van dit seizoen met rugpijn moeten rijden, last hebben van hun ogen. We hebben het over kleine hersenschuddingen en personen van werkelijk alle teams geven hierover feedback. Dat moeten we oplossen. Wat de oplossing ook is en wat we technisch ook moeten doen, dat is iets waar we naar moeten kijken. Het gaat er ook om dat we ons realiseren dat we het niet hebben over een winglet waar een team voordeel uit haalt of bijvoorbeeld een dubbele diffuser. Het gaat erom dat we als teambazen en teams een verantwoordelijkheid hebben dit op te lossen.”

