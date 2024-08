Die aanpassing gebeurt naar aanleiding van twee losstaande incidenten tijdens het Grand Prix-weekend in China. De eerste wijziging heeft betrekking op de spin van Carlos Sainz in de kwalificatie. De Ferrari-coureur beschadigde zijn voorvleugel bij een spin in de laatste bocht, waarop de wedstrijdleiding de rode vlag zwaaide. Sainz kon op eigen kracht terugkeren naar de pitstraat, waarna hij de sessie een vervolg gaf en uiteindelijk Q3 bereikte om daar de zevende tijd te noteren.

Destijds las Artikel 39.6 van het sportief reglement dat 'een coureur wiens auto tijdens de kwalificatie of de sprintkwalificatie op de baan stopt, niet verder mag deelnemen aan die sessie'. Aston Martin was van mening dat Sainz dus de regels had overtreden en ging in beroep tegen het resultaat van de kwalificatie, maar de stewards gingen niet mee in dat verhaal. De FIA heeft deze regel nu voorzien van meer verduidelijking om verwarring in de toekomst te voorkomen. Artikel 39.6 leest nu: "Een coureur wiens auto stopt in een ander gebied dan de pitstraat tijdens de kwalificatiesessie of de sprintkwalificatie en fysieke assistentie krijgt, mag niet verder deelnemen aan die sessie." Onder deze regels zou Sainz dus ook voldaan hebben aan de regels, aangezien hij geen hulp van buitenaf kreeg en op eigen kracht terug wist te rijden. Wel zorgt het dus voor verduidelijking voor toekomstige gevallen.

Gridstraf in plaats van tijdstraf

De FIA heeft zich tegelijkertijd gebogen over een ander incident, wat ook voorviel ten tijde van de Grand Prix van China. Fernando Alonso kreeg tijdens de sprintrace namelijk een tijdstraf van tien seconden voor een tik die hij had uitgedeeld aan Sainz bij een inhaalactie in bocht 9. Alonso viel na dat incident uit en kreeg dus in feite geen straf. Door een aanpassing aan Artikel 54.3.d is dat vanaf heden niet meer het geval. Mocht een coureur nu een straf niet kunnen inlossen, dan kan deze omgezet worden in een gridstraf voor de volgende race.

"Als een van de [bovenstaande] straffen wordt opgelegd aan een coureur en die coureur is niet in staat om de straf in te lossen doordat hij niet geklasseerd is in de sprintsessie of de race, of doordat hij zich terugtrekt uit de sprintsessie of de race, dan mogen de stewards een gridstraf opleggen aan de coureur bij zijn volgende race", valt in de aangepaste versie van deze regel te lezen. In dit geval had Alonso dus voor de Grand Prix van Miami een gridstraf kunnen krijgen omdat hij de tijdstraf niet had ingelost.