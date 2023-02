De FIA kondigde in december aan dat het de regels heeft aangescherpt voor de Formule 1-coureurs rond het doen van politieke en persoonlijke statements en uitspraken. Daarbij werd duidelijk gemaakt dat de rijders van tevoren toestemming moeten vragen voordat zij uitspraken over politieke, religieuze en sociale kwesties mogen doen. Na veel ophef onder de coureurs en teams is de FIA vrijdag met een verheldering van de aangescherpte regels gekomen. Dat heeft de autosportfederatie gedaan middels een brief aan de teams, waarvan Motorsport.com een kopie heeft ingezien. De FIA benadrukt hierin dat de coureurs vrij zijn om zich uit te spreken over hun eigen overtuigingen, maar alleen op specifieke momenten en onder bepaalde omstandigheden. Daarnaast wordt herhaald dat er voor bepaalde onderwerpen nog steeds toestemming gevraagd moet worden.

Zo zijn de coureurs volgende FIA vrij om "hun mening over politieke, religieuze en persoonlijke kwesties uiten voor, tijdens en na de internationale competitie". Dat moeten zij in hun eigen ruimte en buiten het kader van de internationale competitie doen, zoals op social media en tijdens media-interviews. De verduidelijking van artikel 12.2.1.n stelt daarnaast dat coureurs geen statements mogen maken tijdens de rijdersparade, de ceremonie rond het volkslied, groepsfoto's voorafgaand aan en na afloop van het seizoen en op het podium. Ook hebben "deelnemers geen toestemming om tijdens de FIA-persconferentie politieke, religieuze en/of persoonlijke statements te maken die in strijd zijn met het algemene principe van neutraliteit". De enige uitzondering hierop is als zij antwoord geven op een directe vraag van een geaccrediteerde journalist.

Wat verstaat FIA onder politieke, religieuze en sportieve statements?

Ook heeft de FIA duidelijkheid gegeven over wat zij verstaan onder politieke, religieuze of persoonlijke uitingen. Men stelt een overtreding vast als "het doen en laten zien van politieke, religieuze en persoonlijke statements en opmerkingen in strijd is met het algemene principe van neutraliteit, dat door de FIA in de statuten wordt gepromoot, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA voor internationale wedstrijden, of door de betrokken ASN voor nationale wedstrijden binnen hun jurisdictie." De stewards bij de F1-races zullen per geval bepalen of er dan sprake is van een overtreding van de regels.

In de verduidelijking van de FIA wordt een voorbeeld genoemd van een politieke uitspraak die in strijd is met de regels. Dat geldt bijvoorbeeld als een coureur "niet goedgekeurde verklaringen of opmerkingen" doet over "een lokale, regionale of nationale overheid of een van haar afdelingen, kantoren of functies". Als voorbeeld van een overtreding qua religieuze statements noemt de FIA opmerkingen die "kritisch of vijandig zijn tegenover de religieuze of spirituele overtuigingen van anderen". Dingen als naar de hemel wijzen of een kruisje slaan vallen overigens buiten dit verbod.

Het persoonlijke voorbeeld waarbij een rijder toestemming moet vragen, betreft "iedere omstandigheid die persoonlijk is voor de deelnemer. Deelnemers mogen evenementen niet gebruiken als platform om persoonlijke uitspraken van welke aard dan ook te doen die in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit." Dat heeft betrekking op artikel 2 van de FIA-statuten en is volgens de FIA het voornaamste punt van zorg bij de inspanningen om te verduidelijken wat coureurs wel en niet mogen zeggen tijdens F1-evenementen. In de richtlijnen van de FIA staat dat coureurs ten minste vier weken voor het betreffende evenement toestemming moeten vragen voor een verklaring die mogelijk in strijd is met artikel 12.2.1.n. Verzoeken die korter van tevoren worden gedaan, worden slechts incidenteel in overweging genomen. Daarnaast geldt de verleende toestemming slechts voor één F1-evenement.

Helmen blijven grijs gebied

Motorsport.com heeft vernomen dat er een grijs gebied is met betrekking tot de rijdershelmen. Die zijn zichtbaar tijdens de actie op de baan en kunnen in zekere zin vergeleken worden met de verschillende Europese landen die op het WK voetbal in Qatar met de OneLove-aanvoerdersband wilden spelen. De FIFA hield dit uiteindelijk tegen nadat men dreigde sportieve sancties op te leggen voor het dragen van de band. Motorsport.com heeft gevraagd aan de FIA of bijvoorbeeld Lewis Hamilton opnieuw met een helm met regenboogkleuren in actie mag komen in Qatar, dat in 2023 terugkeert op de F1-kalender. Hem wordt in dat geval geadviseerd om daar toestemming voor te vragen, anders loopt hij het risico dat hij artikel 12.2.1.n overtreedt.