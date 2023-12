Streep door aerodynamische tests 2026-wagens tot begin 2025

De FIA heeft na een besluit tijdens de F1 Commission van deze week bekendgemaakt dat de Formule 1-teams tot 1 januari 2025 op aerodynamisch gebied de auto's die een jaar later op de grid staan niet mogen testen. Dat betekent dat tests in de windtunnels en CFD-analyses niet uitgevoerd mogen worden. "Om te voorkomen dat teams voor het seizoen 2026 ontwikkelingen testen, mogen ze vanaf 1 december 2023 tot 1 januari 2025 alleen schaalmodellen aerodynamisch testen die voldoen aan de regels voor 2023, 2024 en 2025", leest de verklaring van de FIA.

Het betekent niet dat de volledige ontwikkeling van de 2026-wagens helemaal stil staat. "Er zijn uitzonderingen voor het testen met het doel om de remcomponenten te ontwikkelen, met minimale luchtstroom", staat er in het statement. De FIA heeft ook het testen hiervan dichtgetimmerd. Zo mag er met deze tests niet gekeken worden wat de prestaties voor de performance en de duurzaamheid van het bodywork zijn. Dit doet denken aan de situatie voor het ingaan van de huidige regels, ook toen kwam een dergelijk verbod in de regels te staan.

Meer regelwijzigingen

Naast het opleggen van een verbod op aerodynamisch testen voor de 2026-auto's heeft de FIA nog meer veranderingen doorgevoerd voor 2024. Zo is de Alternative Tyre Allocation geschrapt, waardoor alle kwalificaties volgens het traditionele schema afgewerkt worden. Er is dan dus geen verplichting om op een band te rijden tijdens een sessie. Daarnaast krijgen de teams ook weer beschikking over 13 bandensetjes. Pirelli krijgt daarnaast 5 extra testdagen, waardoor het aantal testdagen van 35 naar 40 stijgt. Ook mogen deze testdagen ook buiten het F1-seizoen vallen, dit jaar was nog de verplichting dat de testdagen vanaf de eerste race tot aan 1 december plaats moesten vinden. Vier van deze testdagen zijn in het bijzonder gepland voor het testen van spatborden, wat na het mislukte experiment in juli van dit jaar op Silverstone nog altijd iets is wat de FIA wil onderzoeken.

Voor volgend jaar kan F1 zich ook opmaken voor een iets andere startprocedure. Die start volgend seizoen niet langer vijftig minuten, maar juist veertig minuten voor de start van de race. Daarnaast mogen de teams tot negentig seconden voor de start van de opwarmronde in de fast lane van de pitstraat aan auto's sleutelen. Daarna mogen de monteurs ook niet meer in dat gebied van de pits aanwezig zijn.

Een opvallende wijziging is dat volgend jaar er niet meer 'minstens drie' auto's gekeurd worden door de FIA na een sessie, maar dat er een 'select aantal' auto's onderzocht worden.