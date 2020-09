FIA verbiedt dragen t-shirts met boodschappen tijdens podium

Na afloop van de Toscaanse GP droeg Hamilton op het podium een shirt met de tekst ‘Arrest the cops who killed Breonna Taylor’, een zwarte vrouw die in haar eigen huis in Kentucky werd neergeschoten en gedood door de politie. Zij is een nu ook een van de gezichten geworden van de Black Lives Matter-beweging en de campagnes tegen racisme. Dat zorgde er wel voor dat de FIA nader ging kijken naar wat de richtlijnen moeten zijn voor de podiumceremonie. Voorafgaand aan de Russische Grand Prix heeft wedstrijdleider Michael Masi daarom de nieuwe procedures omschreven voor op het podium.

Voor de race in Sochi staat er een nieuwe alinea in de tekst die Masi uitvaardigde richting de teams: “Gedurende de podiumceremonie en de procedure voor interviews na de race moeten de coureurs op de posities 1, 2 en 3 gekleed blijven in alleen hun raceoverall. Die moet tot de nek gesloten zijn, en niet tot de taille geopend. Om twijfel te voorkomen: dit bevat ook een medisch mondkapje of een variant in de kleuren van het team.” De regels gelden overigens niet alleen voor de coureurs die het podium halen, maar ook de overige coureurs dienen zich aan de nieuwe richtlijn te houden zodra ze zich na afloop van de race melden bij de media.

Ook voorafgaand aan de race dienen de coureurs zich te houden aan aangescherpte regels rond de kleding die ze dragen. Daarin stond al vermeld dat de coureurs het officiële anti-racisme-shirt dienen te dragen, maar de regels omtrent de gebaren die toegestaan zijn is wel veranderd. Nog steeds krijgen de coureurs de mogelijkheid om te knielen tijdens het volkslied, maar de zin die de coureurs de vrijheid geeft om “een gebaar te maken waarbij een coureur zich op zijn gemak voelt” is uit de tekst geschrapt.

In Rusland zijn er voor het eerst prominenten aanwezig op het podium bij de prijsuitreiking. Ook voor de manier van omgang met deze VIP’s heeft Masi een aantal richtlijnen opgesteld. “Een prominent reikt alle vier trofeeën uit. Vier andere prominenten zijn ook aanwezig op het podium, maar nemen niet deel aan de presentatie. Als de prominenten aanbieden om handen te schudden, moeten de coureurs vriendelijk een boks aanbieden om het gebaar te erkennen.”

Met medewerking van Adam Cooper