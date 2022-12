FIA verbiedt slinks ontwerp voorvleugel van Mercedes F1

Mercedes introduceerde in de Verenigde Staten een splinternieuwe voorvleugel. Het nieuwe ontwerp bevatte een nieuwe plaatsing van de slot gap seperators. Nu zijn die verbindingsstukken reglementair toegestaan, maar de manier van plaatsen trok de aandacht van de concurrentie. Volgens andere F1-teams was het nieuwe ontwerp zo gemaakt dat het de luchtstroom over de auto verbeterde en niet om de vleugelelementen te versterken. Mercedes stelde dat de reglementen zeggen dat het primaire doel van de slot gap seperators hoofdzakelijk is voor mechanische, structurele of meettechnische plaatsingen en dat alle bijkomende aerodynamische voordelen waren toegestaan. Mercedes zette de nieuwe voorvleugel door een gebrek aan reserveonderdelen in Amerika niet in. Dit gaf de concurrentie de kans om voor de race in Mexico de kwestie bij de FIA aan te kaarten.

De FIA was het ermee eens dat de vinnetjes voor een aerodynamisch voordeel zorgden. Mercedes moest de slot gap seperators verwijderen voordat het deze in wilde zetten in Mexico. De internationale autosportbond wil vanaf heden voorkomen dat dergelijke vinnetjes anders worden ingezet. Daarom is het technische reglement voor 2023 aangepast. Het nieuwe reglement is deze week goedgekeurd door de World Motor Sport Council. Het stelt dat de slot gap seperators een structurele verbinding moeten vormen tussen de opeenvolgende profielen. Ook de afmetingen en afstanden tussen de vinnen zijn gewijzigd om het oorspronkelijke doel van de slot gap seperators te versterken. De zin waarin wordt uitgelegd dat het primaire doel niet aerodynamisch is, is ook geschrapt.

Mercedes W13 voorvleugel detail Foto: Giorgio Piola

Mike Elliott, technisch directeur bij Mercedes, liet weten dat de reglementen stellen dat het hoofddoel niet is om er aerodynamisch voordeel uit te halen en dit gaf de doorslag om met het idee te komen. "De ophef gaat met name over het primaire gebruik voor mechanische of meetdoeleinden. Er zit hier ook duidelijk een secundair voordeel aan door het aerodynamische ontwerp", aldus Elliott. Volgens de Brit was Mercedes bij het ontwerpproces constant in overleg met de FIA. Zij gaven al vrij snel aan ook vraagtekens te hebben, waardoor Elliott er rekening mee hield dat het verboden zou kunnen worden. "Voordat je iets meeneemt naar het circuit, wordt het door de FIA eerst in CAD [ontwerpprogramma] bekeken. Zij riepen meteen dat ze niet zeker wisten of dit wel was toegestaan. Als je naar de huidige regels kijkt dan zie je bij ongeveer veertig kwesties dat er 'enig doel' vermeld staat. In dit geval stond er niet 'enig doel', maar 'primair doel'."