FIA past regels voor pituitgang aan na Max Verstappen-moment Abu Dhabi

De vrijdagse trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi kenden een bijzonder rommelig verloop. Vele coureur gaven hun stoeltje tijdens de eerste oefensessie op zodat teams konden voldoen aan de rookieregels. In de tweede training ging vervolgens veel rijtijd verloren door crashes van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. Met name de Ferrari-coureur maakte een behoorlijke klap bij bocht 3, waarna het repareren van de TecPro barriers veel tijd kostte.

FIA past regels aan na Verstappen-moment

Max Verstappen wilde de overgebleven rijtijd graag maximaliseren. Het bleek meteen bij de hervatting na de eerste rode vlag, waarbij Verstappen in de rij stond aan het eind van de pitstraat en Williams-monteurs met één van hun auto's langszij zag komen. "Mag die Williams zomaar vooraan invoegen? Ik stond al langer te wachten en de monteurs hebben hem gewoon naar voren geduwd!” Toen de Williams inderdaad voor hem vertrok, liet Verstappen weten: "Nou, geef dat maar door!"

Na de tweede rode vlag wilde Verstappen er wederom werk van maken en besloot hij drie auto's in te halen bij het verlaten van de pitstraat. Verstappen probeerde beide Mercedes-coureurs voorbij te komen in het kenmerkende tunneltje, al leek Lewis Hamilton hem niet te zien en ging hij derhalve niet naar links. Toen de drievoudig wereldkampioen er alsnog langs was, passeerde hij ook de Alpine van Pierre Gasly nog bij de pit exit. Verstappen legde na afloop uit dat andere coureurs te langzaam reden en niet links aanhielden. Hij noemde de gang van zaken 'een beetje dom'.

De FIA heeft echter gereageerd door de zogenaamde event notes van de wedstrijdleider aan te passen. Vanaf zaterdagochtend zijn inhaalacties zoals die van Verstappen bij het uitkomen van de pitstraat verboden. "Volgens artikel 33.4 van het sportief reglement mogen coureurs niet onnodig langzaam rijden in de fast lane van de pitstraat. Daar valt ook het stoppen aan het eind van de pitstraat onder. Verder is inhalen bij het verlaten van de pitstraat vanaf nu verboden, tenzij een andere auto een duidelijk [technisch] probleem heeft." Die laatste zin ontbrak in eerdere versies van de event notes en is naar aanleiding van Verstappens moment op vrijdag toegevoegd.

Blijven goochelen met regels voor verlaten pitstraat

Deze aanpassing onderstreept dat de FIA nog altijd zoekende is naar een goede oplossing. Zo is er dit jaar een maximumtijd ingevoerd voor out-laps, zodat coureurs niet te langzaam kunnen rijden. Het moet gevaarlijke taferelen in de laatste sector voorkomen, als coureurs doorgaans een gat willen creëren en anderen er juist op hoge snelheid aankomen. Door de maximumtijd kunnen coureurs nog maar moeilijk een gat laten vallen. In Mexico was de enige mogelijkheid stoppen aan het eind van de pitstraat, al zou Verstappen juist daarvoor op het matje worden geroepen.

Het moment in Mexico-Stad is met een sisser afgelopen, al heeft de FIA de regels voor de Grand Prix van Brazilië wel aangepast. Op het Autodromo José Carlos Pace mochten coureurs elkaar inhalen bij het verlaten van de pitstraat, waarbij langzamere auto's links aan moesten houden. Precies dat probeerde Verstappen vrijdag in Abu Dhabi ook te doen, maar dat is nu dus eveneens verboden. Het betekent dat op het Yas Marina Circuit stoppen aan het eind van de pitstraat niet mag en inhalen bij het uitkomen daarvan evenmin.

Video: Het pitstraatmoment en de vrijdagse trainingen in Abu Dhabi geanalyseerd in een nieuwe F1-update