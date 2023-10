De FIA reageerde na de nodige kritiek op de manier waarop de post-race controles werden uitgevoerd. Na de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc na afloop van de race in Austin ontstond er ophef over het kleine aantal bolides dat bij elke race steekproefsgewijs wordt gecontroleerd. In het communiqué wordt bevestigd dat er al jaren steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd. Op deze manier wil men voorkomen dat teams van tevoren al weten dat zij gecontroleerd worden en hun auto daaraan aanpassen. Tevens liet de FIA weten dat de tijd voor de controles bij back-to-back GP's beperkt is, omdat de auto's op tijd op het volgende circuit moeten zijn.

"Het proces van willekeurige controles bestaat al tientallen jaren", legt de FIA uit, "en is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat teams voor de race niet weten welke specifieke gebieden van hun auto’s mogelijk worden onderzocht, uiteraard naast de standaardcontroles. Dit betekent dat, vanuit hun oogpunt, elk deel van de auto kan worden gecontroleerd. We hebben een zeer ervaren groep technici, en zij beschikken over een aanzienlijke hoeveelheid gegevens die kunnen helpen bij de beslissing welke onderdelen gecontroleerd moeten worden." Zo is er software die de gegevens die de technici van de FIA verwachten, in zeer korte tijd kan vergelijken met de gegevens die op het circuit zijn verkregen. Een discrepantie is een reden om het betreffende gedeelte te gaan onderzoeken.

Tijdgebrek

De FIA verduidelijkte vervolgens dat alle tests die worden uitgevoerd aan het einde van een Grand Prix veel werk vereisen dat in een beperkte tijd moet worden gedaan. En hier verduidelijkt men dat de beschikbare tijd niet wordt bepaald door de FIA, maar door de logistieke vereisten dat teams al het materiaal klaarmaken voor transport. "Hoewel er veel controles worden uitgevoerd", verduidelijkt de internationale federatie, "is het onmogelijk om alle onderdelen van alle wagens te controleren in de korte tijd die beschikbaar is, en dit is vooral lastig tijdens opeenvolgende raceweekenden, waar er een precieze tijdslimiet is die moet worden gerespecteerd voor het vervoer van goederen. Het inspectieproces beperkt zich niet tot controles na de race en na de kwalificatie," besluit de FIA. “Er zijn nog meer onderzoeken tijdens het weekend en elk weekend wordt een auto geselecteerd voor een nog diepgaandere analyse, controles die de demontage van onderdelen vereisen en dus veel meer tijd in beslag nemen.”

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Jo Bauer, FIA, in de Red Bull-garage.