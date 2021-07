FIA treedt strenger op tegen wachtende coureurs in laatste sector

Op de relatief korte Red Bull Ring is het voor de coureurs een behoorlijke uitdaging om geen verkeer tegen te komen tijdens een vliegende ronde. Als gevolg gaan de coureurs in de laatste twee bochten van de Red Bull Ring van het gas, alvorens ze in de laatste bocht aanzetten voor een snelle ronde.

Het wachten van de coureurs leidt echter tot gevaarlijke situaties in de laatste sector. Het snelheidsverschil met coureurs die juist al bezig zijn met een vliegende ronde is enorm, terwijl de pitingang aan de binnenkant van de baan de situatie verder bemoeilijkt. De situatie is vrijdagavond besproken in de drivers’ briefing, waarna Masi besloten heeft om de teugels wat strakker aan te trekken.

Artikel 27.4

Masi heeft de coureurs herinnerd aan Artikel 27.4 van het sportief reglement, dat verwijst naar het onnodig langzaam rijden op de baan. De Australiër voegt eraan toe: “Omwille van de veiligheid zal het in de weg rijden van een andere coureur doorgegeven worden aan de stewards. Verder zal in de derde vrije training en kwalificatie de tijd die tussen de beide safety car-lijnen wordt gereden als richtlijn worden gehanteerd door de stewards om te bepalen of een coureur er onnodig langzaam rijdt.”

Masi voegt er verder aan toe dat coureurs niet langer een gaatje voor zichzelf mogen proberen te vinden in het gedeelte tussen het insturen van bocht 9 en de exit van bocht 10 - de laatste twee bochten van het circuit in Spielberg. “Elke coureur die hierop wordt betrapt zal worden doorverwezen naar de stewards wegens het overtreden van Artikel 27.4 in het sportief reglement.”

Een vergelijkbare maatregel werd vorige maand ook al ingevoerd in Azerbeidzjan, waar Masi bezorgd was dat de coureurs in de razendsnelle laatste sector vaart zouden minderen om vrije baan te vinden.