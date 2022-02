FIA treedt streng op tegen flexibele vloeren in F1-seizoen 2022

De nieuwe technische reglementen voor 2022 laten het grondeffect terugkeren in Formule 1, waarbij downforce wordt gegenereerd door luchtstromen onder de vloer te laten lopen. De nieuwe F1-auto's bevatten grote Venturi-tunnels aan de onderzijde die hierbij helpen. De wijzigingen van het ontwerp zorgen echter ook voor nieuwe manieren om prestaties te verbeteren. Naarmate teams meer inzicht kregen in de nieuwe generatie auto's, zagen zij snel in dat er grote voordelen te behalen vielen door de stroming onder de vloer te maximaliseren. Dit zorgt ervoor dat er in 2022 met een veel stuggere ophanging gereden wordt. Men vreest nu dat teams door middel van trucjes de randen van de vloer naar beneden laten buigen en daardoor betere prestaties krijgen. Dit buigen helpt om de stromingen beter onder de auto door te laten gaan, wat voor een beter grondeffect en dus meer downforce zorgt.

De FIA is zich ervan bewust dat sommige teams dit pad inslaan in 2022, maar stelt hiervoor te waken en onmiddellijk in te grijpen wanneer het iets ongeoorloofd ziet. "Wij houden de buiging van de randen van de vloer altijd in de gaten. Mocht het nodig zijn dan voeren wij tests uit om deze effecten te beperken", aldus Nikolas Tombazis, hoofd single seaters van de FIA. "Met de nieuwe regelgeving is het onvermijdelijk dat een aantal gebieden op dat vlak nog niet helemaal strak zijn geregeld. In de loop van de tijd dient dit misschien nog verbeterd te worden. We aarzelen niet om dit te doen. De regels staan toe dat we in mogen grijpen wanneer er sprake is van misbruik op bepaalde vlakken."

"F1-teams houden elkaar nauwlettend in de gaten"

Formule 1-baas Ross Brawn acht het onwaarschijnlijk dat de F1-teams met dergelijke trucs wegkomen. Dit omdat alle rivalen elkaar nauwlettend in de gaten houden voor wat betreft elke eventuele niet-toegestane buiging, zoals in 2021 gebeurde met de achtervleugels van Red Bull Racing en Mercedes.

"Ik denk dat het probleem met aero-elasticiteit onvermijdelijk is in Formule 1. Ontwerpers weten al een lange tijd dat er betere prestaties gehaald kunnen worden uit het flexibele onderdelen", legt Brawn uit. "Het is iets waar de FIA altijd bovenop moet zitten, de reglementen staan ook toe dat de FIA snel kan ingrijpen. Met alle mogelijkheden op het gebied van analyseren, pikken we snel op wat teams doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met foto's en video's. De teams zitten hier zelf ook bovenop. We herinneren ons alle heisa over de achtervleugels vorig seizoen, het zijn bijna politieagenten. Alles wordt meteen aangekaart. De FIA is dus snel op de hoogte. Ik weet zeker dat ze het vervolgens ook snel tackelen."

Worden de F1-auto's te wreed?

Een ander gevolg van het grondeffect is dat teams met een stuggere wielophanging gaan rijden. Op deze manier probeert elke renstal ervoor te zorgen dat de rijhoogte zo stabiel mogelijk is. Dit leidt tot bezorgdheid over dat de auto's weleens wreed kunnen zijn voor de coureurs. Dit was ook het geval in het laatste grondeffect-tijdperk begin jaren tachtig. Tombazis maakt zich hier echter niet al te veel zorgen over en denkt juist dat het positief is dat de nieuwe auto's lastiger gaan zijn.

"We zijn ons ervan bewust dat auto's dichter bij de grond moeten zitten om de benodigde prestaties te halen. Dit heeft als gevolg dat de boel stugger is dan bij de vorige auto's. Sommige bolide's van de vorige generatie reden met een enorme rake, dit behoort waarschijnlijk tot het verleden", vervolgt hij. "Wij denken dat alles wat de auto gemakkelijker bestuurbaar maakt, niet per se gehandhaafd moet worden in F1. Wij willen dat coureurs het verschil maken en dat de bolides niet eenvoudig te besturen zijn. Ik denk dat bepaalde aspecten die de auto agressiever maken heel belangrijk zijn. Het is een situatie die we in de gaten gaan houden, maar ik denk niet dat het een reden tot bezorgdheid is."