FIA controleert op Monza streng op track limits in Parabolica

Vorig jaar werden track limits een probleem tijdens de Italiaanse GP en nog tijdens het weekend introduceerde F1-wedstrijdleider Michael Masi een referentie naar de Parabolica in de notities die hij naar de teams stuurde. Voor dit jaar is het onderwerp nog verder opgehelderd. Aan de buitenkant van de Parabolica zijn timing loops in het asfalt geplaatst, waarmee de wedstrijdleiding vergrijpen in die bocht kunnen monitoren. Daarnaast is dus ook besloten om streng op track limits te letten bij het uitkomen van de tweede chicane op Monza.

Met betrekking tot de Parabolica (bocht 11) schreef Masi: “Een rondetijd die gereden wordt tijdens alle trainingen of de race door aan de buitenkant van bocht 11 van de baan te gaan, resulteert erin dat de betreffende rondetijd en de tijd van de eerstvolgende ronde worden geannuleerd door de stewards.”

Voor de race geldt bovendien dat de coureurs in totaal slechts drie keer in de fout mogen gaan voordat de zaak wordt doorverwezen naar de stewards. “Iedere keer dat een auto achter de kerbs passeert of over de witte lijn gaat, worden de teams geïnformeerd via het officiële berichtensysteem. Als een coureur in de race voor de derde keer wijd gaat bij het uitkomen van bocht 5 en/of over de witte lijn gaat aan de buitenkant van bocht 11 gaat, krijgt hij de zwart-witte vlag te zien. Verdere vergrijpen worden doorgestuurd naar de stewards. Om twijfel te voorkomen: dit gaat om drie vergrijpen in totaal, niet drie bij iedere bocht”, schrijft Masi, die stelt dat de stewards een vergrijp weg kunnen strepen als een coureur in dat geval van de baan geduwd werd door een concurrent.

Vorig jaar lagen er aan de buitenkant van de Parabolica zogenaamde ‘sausage kerbs’, die in opspraak kwamen na het zware ongeluk van F3-coureur Alex Peroni. De sausage kerbs zijn niet helemaal verdwenen, maar wel uit de Parabolica. “Met alle veiligheidsparameters kunnen we bekijken wat we kunnen verbeteren en van alles leren”, zei Masi op Spa. “Dus wat betreft Monza, er zijn een aantal sausage kerbs die daar nog steeds liggen. Er zijn alternatieve maatregelen die we voor track limits hebben gebruikt die we komend weekend gaan gebruiken, namelijk twee timing loops bij de Parabolica. We gaan zien hoe het daarmee gaat.”

Met medewerking van Adam Cooper