De Formule 1-carrière van aerodynamicus Nikolas Tombazis begon in 1992 bij Benetton, om daarna bij Ferrari, McLaren, Manor en nu bij de FIA aan de slag te gaan. In de rol als hoofdontwerper bij Ferrari werkte de Griek samen met Fernando Alonso, maar die samenwerking leverde geen wereldtitel op. Dat het niet lukte, is volgens Tombazis een van de grootste teleurstellingen uit zijn loopbaan. "We kwamen er drie keer heel dichtbij", baalt de ingenieur tien jaar na dato in de Beyond the Grid-podcast.

De drie keer dat Alonso dichtbij kwam, werd hij verslagen door Sebastian Vettel in de Red Bull. "Hij kwam er telkens zo dichtbij", vertelt Tombazis. "Zoals ik het nu zie, had Fernando veel meer titels moeten hebben dan hij nu heeft. Hij kan uiteraard nog een paar winnen, maar het is een van de grootste teleurstellingen voor mij dat het niet gelukt was."

Tombazis denkt niet dat er een hoofdreden was waarom het maar niet wilde lukken voor Ferrari en Alonso, maar hij denkt wel dat er een onderdeel is wat jaar na jaar niet op orde was. "Als we de drie kampioenschappen analyseren, dan zien we drie verschillende redenen waarom we niet goed genoeg waren", begint de ingenieur. "Ik denk dat we vooral de uitlaat niet op het niveau van de anderen hadden. Ik heb vaak met de chassis- en de motorenmensen gesproken over hoe we het maximale resultaat uit de motor en de uitlaat konden halen. Ik heb het gevoel dat de uitlaat-flow nooit goed genoeg was ten opzichte van de rest. En dat was toen heel erg belangrijk. Ik denk dat Fernando elf punten tekortkomt om vijf keer wereldkampioen te zijn."

Pijnlijke herinneringen aan Abu Dhabi 2010

Een van de gevallen dat Alonso net achter het net viste, was in 2010. Tijdens de ontknoping van het seizoen op Abu Dhabi kwam hij niet verder dan een P7 in de race, waardoor Vettel hem in het kampioenschap voorbijstak en zo voor het eerst wereldkampioen werd. Die nederlaag voelt Tombazis tot op de dag van vandaag. "Ik denk daar nog altijd aan. Ik word er 's nachts niet meer wakker van, maar dit is een terugkerend trauma waar ik - laat ik het zo zeggen - nog altijd kwaad om kan worden", legt hij uit. "Na dit grote verlies en deze enorme teleurstelling had ik maanden later een terugkerende droom. Ik droom nooit over autosport, maar nu gebeurde het wel. Ik droomde dat iemand zei dat de race geannuleerd was en dat we opnieuw moesten racen, maar ik werd toch later weer wakker."