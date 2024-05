FIA opent inschrijfprocedure voor lichtere halo in Formule 1

Sinds 2018 is de halo verplicht als cockpitbescherming in de Formule 1. De creatie leverde in eerste instantie nog veel weerstand op doordat deze 'er niet mooi uit zou zien', maar inmiddels zijn zelfs de grootste criticasters om. De hoofdbescherming heeft diens nut al bij meerdere incidenten bewezen en is niet meer weg te denken uit de autosport. De huidige halo zal tot en met 2025 worden gebruikt, waarna de weg vrij is voor een potentieel andere leverancier onder het nieuwe reglement.

De FIA heeft inmiddels een zogenaamde tender uitgeschreven voor een lichtgewicht halo, die voor de jaren 2026 tot en met 2030 zal worden gebruikt. Voor die periode gaat de Formule 1 ingrijpend op de schop met zowel een nieuw chassis- als motorreglement. Op motorisch vlak neemt het aandeel elektrisch vermogen toe, terwijl de koningsklasse aan de chassiskant onder meer inzet op actieve aerodynamica. Het streven is ook om het gewicht terug te dringen, aangezien de huidige auto's met een minimumgewicht van 798 kilogram (veel) te zwaar zijn. Alhoewel zeer te bezien valt of de toekomstige auto's daadwerkelijk lichter kunnen worden, probeert de FIA ook met de halo gewicht te besparen.

Daar moet wel meteen bij aangetekend dat de winst slechts marginaal is. Zo weegt de huidige halo een slordige zeven kilo en staat in de FIA-tender vermeld dat een nieuw exemplaar niet meer dan zes kilogram mag zijn. De halo van titanium moet aan strenge technische eisen voldoen en mag niet worden ontworpen door één van de teams of door 'entiteiten die onder één van de teams vallen'. De inschrijfprocedure is inmiddels geopend, waarna 30 juni de specifieke technische voorwaarden voor de geïnteresseerden volgen. Partijen die de halo willen leveren, moet een dossier indienen waaruit blijkt dat ze de technische capaciteiten hebben om de hoofdbeschermer volgens alle FIA-richtlijnen te maken.

Waar de gewichtsbesparing met de halo minimaal zal zijn, hoopte de Formule 1 in eerste instantie meer te winnen door de 18 inch wielen in te ruilen voor exemplaren van 16 inch. Dat laatste is na bezwaren van Pirelli echter van de baan. Wel zullen de 2026-auto's iets kleiner worden dan de huidige bolides. De wielbasis wordt twintig centimeter korter, terwijl de auto's tien centimeter minder breed zullen zijn.