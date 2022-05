FIA: Tegenhouden extra Formule 1-sprintraces geen geldkwestie

Tijdens een meeting van de F1 Commission in Londen stak de FIA een stokje voor het plan van Liberty Media en de teams om volgend jaar zes sprintraces te houden ten opzichte van drie dit seizoen. De plannen haalden het niet omdat Ben Sulayem meer tijd wilde om de impact van de sprintevents op zijn organisatie te onderzoeken. Door insiders werd de blokkade van de FIA afgedaan als ‘hebzucht’. De FIA-president vindt echter dat er gekeken moet worden naar de werkdruk voor zijn team, evenals de gemaakte kosten die de extra sprintraces met zicht mee brengen. Ben Sulayem wil dat er een betere balans komt.

“Ik heb niet gevraagd om meer geld, maar als ik dat al deed wilde ik het op de juiste manier gebruiken. Om te investeren in een goede regulering van de sport”, zegt Ben Sulayem in de Daily Mail. “We noemen de Formule 1 het kroonjuweel van de autosport en dat is het ook. Bij de FIA hebben we ook de middelen nodig om de sport op een dusdanige wijze onder controle te houden, op technisch en financieel vlak is het een miljardensport. Dat moeten we respecteren. We moeten de capaciteit hebben om deze standaarden bij te benen. Om terug te komen op de sprints, ik moet nog zien of mijn team op locatie kan omgaan met de extra werkdruk die de races met zich meebrengen. Na Abu Dhabi hadden mensen hun mening heel snel klaar. Ik begrijp dus niet waarom we de FIA ineens meer werk moeten geven. Er vindt in de toekomst een incident plaats, met daarbij een safety car, wat doen we dan? We moeten er goed naar kijken en een verstandige beslissing nemen. Wij runnen de operatie en wij gaan het fixen.”

Ben Sulayem suggereert dat hij zijn goedkeuring voor de sprintraces wil geven wanneer er volgens de FIA geen nadelen meer kleven aan de extra races. “Ik steun het als dat het juiste is”, voegt hij toe. “Ik zeg niet dat we nu verkeerd bezig zijn, maar er komt een moment voor. Dit is voor 2023, niet voor dit seizoen. Het huis staat niet in brand. We hebben een democratie. De Formule 1 heeft een stem, de teams hebben een stem en ik heb een stem. Als je dan zegt dat ik niet de tijd mag nemen om het voorstel te onderzoeken en mij geen vrijheid geeft, dan is het dus geen democratie.”